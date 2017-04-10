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Хабаровчане первыми поздравят своих братьев и сестёр с праздником

Хабаровчане первыми поздравят своих братьев и сестёр с праздником
Весь мир отмечает одноимённую семейную дату
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 апреля, международное сообщество празднует тёплый и добрый праздник. Это День братьев и сестёр, или Siblings Day. Хоть эта дата и не настолько популярна, как, например, День матери или День отца, она продолжает добрую традицию поддержки семейных и родственных уз. День братьев и сестёр посвящён укреплению отношений между близкими людьми.


 

 

Традиция отмечать дату пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля — день рождения её сестры. 
 


 

 

Женщина обратилась к обществу с призывом помнить о близких людях — братьях и сёстрах, ценить саму возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека, осознавая сам по себе факт того, что такой человек есть. Праздник, впервые проведённый в 1998 году, стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах и уже «обрастает» традициями. В этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми.

 
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