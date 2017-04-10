В понедельник в Хабаровске солнечно и ветрено

Циклон покинул территорию края, но прохладные дни уйдут ещё не скоро

В дальневосточной столице сегодня, 10 апреля, солнечная погода. После обеда возможна небольшая облачность. но большую часть дня небо останется ясным. Специалисты Дальневосточного УГМС сегодня не прогнозируют осадков.









В утренние часы в Хабаровске -3...-1 градус по Цельсию. Температура воздуха во второй половине дня значительно повысится: до +14...+16 градусов.









В городе дует ветер с юго-запада. Воздушные массы движутся со скоростью 11-16 метров в секунду.