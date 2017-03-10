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Картина дня в Хабаровском крае: WhatsApp, планетарий и умение ждать

Картина дня в Хабаровском крае: WhatsApp, планетарий и умение ждать
Самые значимые события пятницы — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: Анна Ленская; РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

День богат на новости о стройках и, простите за тавтологию, строителях. Поэтому с них мы и начнём ежевечерний обзор.

При проведении изыскательных работ на площадке, выделенной под будущий небоскрёб «Бриллиант чистой воды», специалисты обнаружили грунтовые воды. Находка не расстроила специалистов — они планируют сделать строение своеобразной плотиной для Хабаровска. Что касается воды, её хотят применить для отопления здания. В парке «Северный» полным ходом идёт работа над «Сказочным замком» — комплексом аттракционов, которые будут интересны детям от трёх до 10 лет. В этом проекте нам интересны два момента. Первое — то, что его руководители просчитали цену билета, она составит 500 рублей за одно посещение. Второе — непонятный инвестор.


 

«Что же мы, поставим сейчас, а строители будут с лопатами вокруг скакать? Всему своё время», — прокомментировал мэр Хабаровска Александр Соколов вопрос установки бюста Юрия Гагарина в одноимённом парке. Градоначальник настаивает на том, что сначала нужно завершить реконструкцию места отдыха, но не хочет уточнять, когда же это случится. Тем временем, пресловутый парк «сожрал» уже около 200 миллионов бюджетных рублей. Глава городской администрации сегодня отличился ещё двумя заявлениями. Представители ООО «Монолит» получили от него простую и понятную инструкцию по ускорению строительства «космической» школы, а сотрудники «Водоканала» в свете недавних событий — завуалированное пожелание.


 

Продолжить хочется на доброй ноте — например, новостями о животных. Центр «Амурский тигр» подарит собак жителям села Кутузовка в районе имени Лазо. Домашних питомцев люди получат взамен тех, что съели полосатые хищники. Тигрицу и её детёныша уже несколько раз замечали в окрестностях населённого пункта. Кроме собак, звери посягнули на лошадь. Кроме этого, стало известно, что неизвестное розовое вещество, из-за которого владельцы собак подняли панику в хабаровских социальных сетях, на самом деле не является ядовитым. Об этом сообщили эксперты по результатам исследований.


 

Немного о культуре и обществе. Номера легальных такси в Хабаровске предлагают покрасить в жёлтый цвет. Новичкам на рынке пассажирских перевозок, кроме того, предлагают установить минимальный уровень цен за одну поездку. Дальневосточный художественный музей просит помощи у горожан: полотно итальянского художника эпохи Позднего Возрождения Бенвенуто Тизи, известного также как Гарофало, нуждается в реставрации. На восстановление холста, возраст которого насчитывает 500 лет, нужно потратить 300 тысяч рублей. Также стало известно, что самым популярным мессенджером у жителей краевого центра стал WhatsApp. Им пользуются около 88 % опрошенных хабаровчан. Вторую строчку рейтинга занимает Telegram, который РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» без колебаний выдвинуло бы в топ. Кстати, вы ещё не подписались на наш неофициальный канал с котиками, лампами и прочими фенечками?


 

И в завершение — о новостях спорта. «СКА-Нефтяник» сегодня вечером вновь обыграл новосибирский «Сибсельмаш». Победа была менее впечатляющей, чем накануне — 10:6. Но ведь главное — результат, не правда ли? Теперь «армейцам» нужно победить в матче с этим же соперником, но уже на выезде. С тремя победами «кабаны» пройдут в полуфинал текущего чемпионата России.


 
 
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