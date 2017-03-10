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Хабаровский "СКА-Нефтяник" выиграл второй четвертьфинальный матч

Хабаровский "СКА-Нефтяник" выиграл второй четвертьфинальный матч
"Армейцы" вновь разгромили "Сибсельмаш" на своём льду
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 10 марта, провела в Хабаровске второй матч четвертьфинальной серии. Как и днём ранее «армейцы» разгромили на своём льду новосибирский «Сибсельмаш», но на этот раз со счётом 10:6.

Первыми во встрече отличились хабаровчане. Артём Бондаренко забил с углового после того, как за несколько секунд до розыгрыша не смог отправить мяч в сетку при выходе один на один. После этого игра проходила на равных скоростях, «армейцы» доминировали на поле, но на 17-й минуте новосибирский хоккеист Сергей Ган пробил Виктора Каменева, обманув оборону хозяев. Вывел «СКА-Нефтяник» вперёд Александр Ким — полузащитник точно пробил с углового, а уже через несколько секунд Юрий Шардаков увеличил отрыв до двух мячей. Упрочить положение «армейцев» мог Александр Антипов, но его удар с пенальти оказался неточным.

Следующий гол хабаровчане подарили болельщикам только на 34-й минуте — Максим Ишкельдин отправил мяч в сетку после того, вратарь гостей отразил удар Артёма Бондаренко. Реабилитировался нападающий через несколько секунд после прострельного удара Эрика Сэфстрёма и точной передачи Антона Шевцова. Счёт до 6:1 вскоре довёл Александр Антипов и вновь благодаря игре шведского легионера «СКА-Нефтяника». Под занавес первого тайма могли отличиться гости, но сами получили гол в раздевалку — выход один на один реализовал Павел Рязанцев — 7:1.

После перерыва заметнее на поле были гости. Первым во втором игровом отрезке отличился «Сибсельмаш» — Рауан Исаливе совершил сольный проход и пробил Виктора Каменева. Страсти закипели, игра стала более напряжённой и Рауан Исалиев на 64-й минуте верхним ударом проделал третью брешь в хабаровских воротах. Через две минуты «армейцы» насели на ворота Игоря Долгополова и после нескольких добиваний Артём Бондаренко оформил хет-трик. Но уже через несколько секунд новосибирский игрок Евгений Леонов нижней подачей вновь сократил отрыв, а вскоре Алексей Доровских забил с углового и довёл счёт до 8:5. На 74-й минуте в середине поля Юрий Шардаков отдал дальнюю передачу на Артёма Бондаренко, тот вышел на рандеву со стражем ворот «Сибсельмаша» и пробил его. Автором десятого гола через две минуты стал Павел Рязанцев. Под занавес встречи новосибирцы забили с углового и матч завершился со счётом 10:6. 

Подробный фотообзор встречи смотрите позже на нашем сайте.

 
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