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Посещение "Сказочного замка" обойдётся хабаровчанам в 500 рублей

Посещение "Сказочного замка" обойдётся хабаровчанам в 500 рублей
Инвестор проекта в парке "Северный" рассчитал его примерную рентабельность
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

За посещение комплекса детских аттракционов «Сказочный замок», который возводят на территории парка «Северный», жители города заплатят 500 рублей. Такую цену входного билета рассчитал инвестор проекта. Сегодня, 10 марта, руководители стройки рассказали об этом мэру Хабаровска.


 

 

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что необычный проект благоустройства парковой территории обнародовали летом 2016 года. Детский тематический комплекс, оформленный в виде фантастической страны, на стадии обсуждения включал в себя несколько игровых зон с каруселями, горками, вертушками и тиром. Сейчас работы в «Северном» идут полным ходом — почти готов фасад замка, который является ключевым объектом комплекса. Строители выполняют работы внутри помещения: заливают пол, утепляют стены и проводят электричество. По словам бизнесмена, который выступил инвестором «Сказочного замка», к лету часть аттракционов примет своих первых посетителей.


 

«Мы определили размер площадки только на бумаге и приблизительно — это гектар-полтора. Но планируем какую-то часть сооружения запустить уже этим летом. А всё, что не успеем, достроим к следующему году», — прокомментировал предприниматель Сергей Волков.

Более подробно о составляющих проекта рассказал заместитель директора городского департамента муниципальной собственности по формированию объектов рыночной экономики Иштван Брысин. По его словам, основная концепция будущего «Сказочного замка» — предоставить хабаровчанам максимум развлечений при минимальных вложениях.


 

«Все аттракционы, которые мы предусмотрели в проекте, направлены в том числе на образование. Это зоны, где можно будет, например, обучать детей правилам дорожного движения. Там будут работать светофоры, ездить электрические машинки. Также мы предусмотрели стилизованный «Водопад в каньоне» — родителям можно будет прогуливаться там с детьми. В проекте есть и электрическая железная дорога — она будет проходить через территорию парка и охватывать все тематические зоны. Мы не планируем здесь активных развлечений — только максимальное количество отдыха при минимальных затратах горожан», — поделился Брысин.


 

Сегодня кураторы строительства «Сказочного замка» оценивают проект в сумму от 60 до 80 миллионов затрат. При этом инвестор уже рассчитал среднюю стоимость входного билета, которая позволит сделать комплекс аттракционов рентабельным.

«Чек на одноразовое посещение по плану — 500 рублей, ежедневно после запуска планируем принимать до полутора тысяч посетителей», — рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Волков.


 

Александр Соколов поинтересовался у «ответчиков», включена ли в проект санитарная зона, а также высказал небольшое пожелание по поводу стройки.

«Хочется, чтобы вся прилегающая к сооружению территория была естественной и облагороженной, «с иголочки», — отметил градоначальник.


 

Предполагается, что новая парковая зона привлечёт детей от трёх до 10 лет, однако в плане предусмотрели развлечения и для подростков: скалодром и 3D-планетарий.


 

 

«Он будет сезонным, запускать его будем в летнее время. Это планетарий открытого типа, сделаем его из современного пластика, экологически чистым», — сообщил инвестор.


 

Делиться остальными планами о воплощении проекта «Сказочный замок» бизнесмен отказался. Волков не стал комментировать и своё сотрудничество с администрацией города. Представители мэрии, в свою очередь, также обошли вопрос партнёрства с инвестором стороной. Однако редакции РИА «Восток-Медиа» удалось выяснить, что индивидуальный предприниматель Сергей Волков имеет отношение к реализации проекта планетария в хабаровском парке имени Гагарина.


 

Согласно постановлению № 1948 от 16 мая 2014 года за подписью и.о. мэра Хабаровска Валерия Лебеды, бизнесмен выступал заказчиком проведения общественного обсуждения плана строительства многофункционального развлекательного центра. Его рассматривали в качестве объекта экологической экспертизы. Агентство сообщало, что проект в итоге заморозили до лучших времён, которые если и настанут, то, вероятно, в очень далёком будущем. В связи с этим факт инвестиций от Сергея Волкова в благоустройство парка «Северный» выглядит подозрительно — не исключено, что проект, который может стать хабаровским Диснейлендом в миниатюре, останется на полках архива.

 
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