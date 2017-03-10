Рассыпанная по Хабаровску розовая "отрава" оказалась неопасной

Эксперты не нашли в её составе ядовитых или вредных веществ

Неизвестный розовый порошок, который хабаровчане находили на улицах в разных районах города, оказался неопасным. Специалисты не обнаружили в предоставленном им образце вредных или отравляющих веществ.

«Ядов, химикатов, опасных веществ, которые бы представляли опасность для жизни и здоровья людей и животных, в представленном для экспертизы образце специалисты не обнаружили. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков составе преступления. Как выяснилось, тревоги горожан были необоснованными», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Как писало агентство, появление розового снега обеспокоило многих владельцев собак. Панику они подняли в социальных сетях. Однако зоозащитники советуют хабаровчанам обращать внимание не на цветной снег, а на приманки.

«Это составляющие краски. Изначально я говорила, что ничего страшного в этом нет — собаки травятся не розовым снегом, а мясными приманками с лекарственными препаратами. А розовый снег — чья-то глупая шутка или действия для отвода глаз», — отметила заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.