Центр "Амурский тигр" подарит жителям Кутузовки новых собак

Природоохранная организация готова возместить ущерб сельчанам, у которых погибли собаки после тигриных набегов. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что хищники объявились в окрестностях посёлка Кутузовка района имени Лазо. Следы их присутствия заметили в первый же день: полосатые звери стали таскать домашних собак, которые не были на привязи. Зафиксирован случай нападения на домашнюю скотину. Люди видели диких кошек и воочию.

Сейчас доподлинно известно, что тигрица с детёнышем примерно двух лет обитают неподалёку от села Кутузовка. Место жительства полосатые хищники выбрали очень удобное. Для охоты больших сил прилагать не нужно, собаки и прочая домашняя живность — добыча крайне лёгкая. Наблюдения охотоведов очень занимательны — специалисты заметили, что самка не нападает, а даёт уроки охоты для тигрёнка. Возможно, это связано с тем, что мать приучает своего детёныша к самостоятельной жизни. Примерно к двум-трём годам тигрята покидают родителей. Также не исключено, что голод в лесу мог привести полосатую кошку к человеку. Нехватка корма, а именно — копытных животных — в прилегающих лесных массивах, которая возникает вследствие неконтролируемой охоты со стороны местных жителей, провоцирует зверя на близкое знакомство с людьми.

«Пока однозначные выводы делать нельзя. Причиной такого поведения, возможно, является «трудный» возраст тигрёнка, который почувствовал самостоятельност ь и приловчился к лёгкой добыче, а мама не может его образумить», — объяснил поведение хищника директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.