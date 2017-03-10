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Центр "Амурский тигр" подарит жителям Кутузовки новых собак

Центр "Амурский тигр" подарит жителям Кутузовки новых собак
Домашних питомцев предоставят вместо тех, что пожрали полосатые хищники
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Природоохранная организация готова возместить ущерб сельчанам, у которых погибли собаки после тигриных набегов. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что хищники объявились в окрестностях посёлка Кутузовка района имени Лазо. Следы их присутствия заметили в первый же день: полосатые звери стали таскать домашних собак, которые не были на привязи. Зафиксирован случай нападения на домашнюю скотину. Люди видели диких кошек и воочию.

Сейчас доподлинно известно, что тигрица с детёнышем примерно двух лет обитают неподалёку от села Кутузовка. Место жительства полосатые хищники выбрали очень удобное. Для охоты больших сил прилагать не нужно, собаки и прочая домашняя живность — добыча крайне лёгкая. Наблюдения охотоведов очень занимательны — специалисты заметили, что самка не нападает, а даёт уроки охоты для тигрёнка. Возможно, это связано с тем, что мать приучает своего детёныша к самостоятельной жизни. Примерно к двум-трём годам тигрята покидают родителей. Также не исключено, что голод в лесу мог привести полосатую кошку к человеку. Нехватка корма, а именно — копытных животных — в прилегающих лесных массивах, которая возникает вследствие неконтролируемой охоты со стороны местных жителей, провоцирует зверя на близкое знакомство с людьми.

«Пока однозначные выводы делать нельзя. Причиной такого поведения, возможно, является «трудный» возраст тигрёнка, который почувствовал самостоятельность и приловчился к лёгкой добыче, а мама не может его образумить», — объяснил поведение хищника директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Группа по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком Министерства природных ресурсов Хабаровского края взяла ситуацию под свой контроль. С ними работают сотрудники регионального КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ», а также специалисты краевого комитета охотничьего хозяйства.

«Сейчас мы проводим работы по отпугиванию животных. Одновременно с этим проводим и подготовительные работы по отлову тигров, если возникнет такая необходимость. С этим есть свои трудности. Тигров двое, они не приходят в одно конкретное место, а заходят в разные дворы. Деревня большая. Вот, пока ждём разрешение, обследуем территорию и смотрим, насколько наши меры по отпугиванию эффективные», — прокомментировал ситуацию начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Юрий Колпак.

Если меры отпугивания не возымеют на кошек никакого действия, ничего другого у специалистов не останется, кроме как отловить и поместить их в реабилитационный центр «Утёс». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

 

 
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