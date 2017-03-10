Строители небоскрёба в Хабаровске столкнулись с грунтовыми водами

Строители небоскрёба «Бриллиант чистой воды» при проведении изыскательных работ обнаружили грунтовые воды. Однако находка не отпугнула специалистов — они намерены применить воду для отопления здания, а само сооружение сделать своеобразной плотиной для города.

«Мы даже этому рады, потому что конструкция, глубина которой составит почти 29 метров, выступит в качестве плотины. Мы будем перекачивать грунтовые воды насосами и охлаждать их зимой. Полученное тепло уйдёт в замкнутые системы для отопления здания. А летом при помощи этих вод будем охлаждать теплоносители. Они, в свою очередь, охладят воздух в помещениях. Строительству и эксплуатации грунтовые воды не помешают, а наоборот, позволят увеличить количество «зелёной энергии»», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель управления проектом «Небоскрёб в Хабаровске» Александр Сидоренко.

Сотрудники московских научно-исследовательских институтов уже добавили в программу гидрологические изыскания, чтобы знать точный уровень воды на разных высотах. Однако на сроках завершения строительства небоскрёба это не скажется, как и изменения в проекте возведения тоннеля. Изначально специалисты планировали расположить его на уровне минус второго этажа, но недавно решили опустить до минус шестого. Высота объекта составит 5,5 метра — это будет двухполосная дорога, которая протянется на 700 метров. Отдельно проектировщики предусмотрели полосы для эвакуационного транспорта. Водители будут подниматься на 125 метров и выезжать у жилого комплекса «Крылья». Из-за изменений к работам на объекте приступят только летом.

«Можно сделать прокол через улицу Ленина и установить ограничения по высоте, ширине, но это не решение, поэтому мы решили сделать настоящий магистральный тоннель международного уровня. Это очень серьёзная конструкция, чтобы качественно доработать её, нам потребовалось дополнительное время. Но лучше уж мы начнём строительство летом, зато работа будет качественной», — отметил Александр Сидоренко.

По плану весной этого года на улице Пионерской между «Водоканалом» и автодорожной развязкой на улице Калинина построят производственную базу для возведения «Бриллианта чистой воды». На площадке будут изготавливать особо прочный и сверхпластичный бетон, арматуру, опалубочные и фасадные изделия, собирать лифты и эскалаторы, комплектовать электропровода. А вот мониторинг окружающей застройки пока откладывается. Ещё в ноябре прошлого года специалисты планировали начать обход домов, которые расположены вблизи будущего объекта, чтобы зафиксировать на бумаге и фотографиях все щели и трещины в стенах. Однако эти работы пришлось отложить, поскольку инженерно-геологические изыскания ещё не завершены.

Планируется, что «Бриллиант чистой воды» возведут за полтора года. Сооружать огромное здание будут иностранные специалисты, на подмогу им пришли местные проектировщики и строители. Агентство писало, что вниз небоскрёб уйдёт на шесть уровней. Там расположатся паркинг на полторы тысячи машиномест, огромный супермаркет площадью в пять тысяч квадратных метров и множество других общедоступных объектов. Первые строительные работы начались на площадке будущего «гиганта» в ноябре прошлого года. Тогда геологи с ювелирной точностью разрабатывали основание «Бриллианта чистой воды». Специально для создания скважин в краевую столицу привезли буровую установку из Южной Кореи.