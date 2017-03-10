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В Хабаровском районе таксист погиб, выполняя заказ

В Хабаровском районе таксист погиб, выполняя заказ
Подозреваемые в убийстве уже задержаны и дают показания
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

На автодороге, соединяющей сёла Новокуровка и Улика-Национальное в Хабаровском районе, накануне утром, 9 марта, местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни. О страшной находке очевидцы сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские определили, что повреждения на трупе носят криминальный характер, а вскоре выяснили, что погибший был таксистом и незадолго до смерти, вероятнее всего, выполнял очередной заказ.

Участники следственно-оперативной группы, прибывшей к месту находки, обнаружили на теле мужчины следы насилия. Однако только после посмертной экспертизы станет известно об истинных причинах смерти. Известно, что погибший работал таксистом в одной из известных фирм Хабаровска, занимающихся пассажирскими перевозками. Предположительно в тот момент, когда произошло убийство, он исполнял свои служебные обязанности. Оперативникам удалось по горячим следам задержать троих мужчин, подозреваемых в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но квалифицирующих признаков преступления следователи пока не нашли. Не исключено, что после проведения первых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий статья может измениться.

Это не первое происшествие, связанное с нападением на извозчика, за последнее время. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в феврале 2017 года пассажир под угрозой применения ножа похитил у водителя выручку. При попытке скрыться во дворах его задержал патрульный экипаж полиции. История закончилась благополучно для таксиста — он остался цел и невредим. Однако есть и примеры, когда водителю таксомотора не повезло. В декабре 2016 года двое 17-летних подростков с целью наживы смертельно ранили шофёра, который приехал на заявленный адрес. Несмотря на ранение в шею и спину, мужчине удалось сбежать от несовершеннолетних преступников, но дождаться скорой помощи пострадавший не смог из-за большой потери крови.

 
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