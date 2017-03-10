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Строители завершают реконструкцию тоннеля на вокзале в Хабаровске

Строители завершают реконструкцию тоннеля на вокзале в Хабаровске
Работы планирую закончить к 17 марта
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Строители приступили к последнему этапу реконструкции тоннеля на Хабаровском железнодорожном вокзале. Рабочим осталось доделать девять метров тоннеля. Сейчас они сооружают из арматуры каркасы стен и перекрытий, чтобы позже залить их бетоном.  После ремонта объект станет одним из самых комфортных в стране. По проекту  там появятся система климат-контроля, лестничные пролёты с подогревом и даже лифт.

Первый железнодорожный путь полностью разобран, однако, несмотря на это, грузовые составы прибывают по оживлённой транссибирской магистрали каждые 15 минут. Пассажиры наблюдают за процессом стройки из вагонов.

«Мы планируем согласно графику завершить работы 17 марта. К этому времени выполним засыпку котлована и перейдём к завершающему этапу — реконструкции пассажирских платформ», — сообщил программе «Вести-Хабаровск» главный инженер дальневосточной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Алексей Хроменков.

После этого строители начнёт обустраивать шахты лифта. Его появления пассажиры ждут с 2009 года. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что подземный переход закрыли из-за аварийного состояния. В качестве альтернативы людям предложили виадук, на который трудно подняться с тележками и чемоданами. К реконструкции тоннеля приступили в 2012 году и пообещали, что переход откроют в 2015 году. Но планы изменились — проект отправили на повторную государственную экспертизу.

Открыть тоннель планируют в августе этого года. После сдачи объекта с каждой платформы в тоннель будут уходить эскалаторы и лестницы с подогревом. Стены отделают мрамором, появятся электронные указатели и табло. В стране семь подземных путепроводов, но подобным оборудованием оснащены только вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга. Агентство писало, что общая стоимость проекта оценивается в 641 миллион рублей, и это при том, что в 2016-м он подорожал на 78 миллионов.

После завершения всех работ лестничные марши, вероятнее всего, демонтируют, а сам виадук будет работать для горожан, которые добираются с улицы Ухтомского на Ленинградскую. Следующая реконструкция, по словам строителей, понадобится переходу примерно через сорок лет.

 
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