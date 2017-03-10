Мэр Хабаровска велел не месить грязь на стройке "космической" школы

Александр Соколов посетил с очередной инспекцией стройплощадку в микрорайоне Ореховая Сопка. Как писало агентство, там сейчас возводят школу на 800 мест. Глава города потребовал, чтобы застройщик закончил строительство объекта до конца 2017 года. В качестве мотивации мэр порекомендовал специалистам провести максимум земляных работ весной, чтобы «не месить грязь» осенью, а также посоветовал работать в авральном режиме.









РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице. В её строительство вкладывают деньги сразу три бюджета. Муниципалитет выделяет частями 247 миллионов рублей, краевое правительство перечислит 357 миллионов, а ещё 385 — федеральная казна. Учреждение стоимостью почти в миллиард рублей — часть федерального образовательного проекта по переводу всех школ на односменный режим обучения. Поэтому, по словам градоначальника, застройщик должен найти ресурсы для выполнения практически нереальной задачи.









«Начав строительство в этом году, нужно в этом же году и сдать школу. Сроки очень сжатые: раньше у нас таких практически никогда не было. Поэтому вести работы на объекте нужно почти круглосуточно. Понятно, что сейчас, с учетом того, что ещё сохраняются минусовые температуры, заливка бетона, затраты, укрытие, прогрев — всё это дополнительные расходы. Но на это надо идти — иначе, сорвав срок, мы вообще потеряем финансирование. Эта задача почти непосильная, но у вас есть опыт, такие объекты вы уже строили. Нужно выходить из земли сейчас, максимум земляных работ провести весной. Если начнёте осенью месить грязь, объект сдан не будет. Если начнём осенью ковырять сеть, объект не сдадим. В это время нужно будет уже выполнить сетевые, озеленительные, благоустроительные работы — всё одновременно. Уже сейчас ускоряйтесь, засыпайте сети грунтом, чтобы к июню закончить всё. Пока всё уплотнится, пока грунт осядет, время пройдёт. В общем, к морозам здесь уже должно два слоя асфальта лежать. Субподрядчиков давайте сюда, своих сотрудников с других объектов перебрасывайте. Сюда будем заглядывать два раза в месяц, чтобы упустить сроки», — обратился Александр Соколов к представителям генерального подрядчика.









Застройщиком новой школы выступает ООО «Монолит». На сегодняшний день на площадке будущего учреждения работают 100 человек, и количество специалистов там растёт. В соответствии с требованиями мэра, все сетевые работы планируют завершить как можно скорее.

«На сегодняшний на стройплощадке идут монолитные работы. В частности, мы произвели демонтаж коллектора и вынос водопровода с территории застройки. Начинаем вынос электролинии 6 кВольт, получили согласованный проект по выносу линии в 110 кВольт, заказываем материалы. Планируем приступить к сетям дренажа школьного стадиона и остальным сетям на территории уже с 15 марта, а окончание монолитных работ запланировано на конец мая. Технических сложностей и вопросов, связанных с обеспечением стройматериалами, у нас нет: всё решается в рабочем порядке. Через неделю увеличим число работников до 160 человек, всё по графику», — прокомментировал представитель ООО «Монолит».









Общая территория, на которой сейчас работает генеральный подрядчик, составляет почти 3,5 гектара. Кроме корпусов школы, там появятся спортивные площадки и футбольный стадион. Агентство уже сообщало, что само учреждение станет профильным — в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса.

«У нас есть договорённость с Тихоокеанским государственным университетом — это учреждение предоставит нам специалистов для ведения профильных предметов. Рядом с нами находится космодром Восточный, так что мы сегодня уже организуем задел на будущее. Хочется, чтобы выпускники этой школы могли без труда потом найти работу, связанную с космонавтикой, и в первую очередь стали специалистами, в которых нуждается космодром», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления образования администрации города Ольга Тен.