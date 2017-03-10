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В Хабаровске создают фильм о Валерии Халилове

В Хабаровске создают фильм о Валерии Халилове
Показать картину авторы планируют в начале мая
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Режиссёры из дальневосточной столицы приступили к созданию фильма о художественном руководителе международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» Валерии Халилове. Показать картину они планируют в начале мая.

Киноверсия международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», которую показали 11 февраля в семи кинотеатрах края, стала своеобразным дайджестом будущей картины. Его дополнили и выложили в Сеть. Посмотреть картину может каждый, она находится в свободном доступе. Продолжение будет более масштабным и разнообразным.  

«Сейчас режиссёры работают над фильмом. Показать его мы хотим в начале мая. Это будет картина о лидере духовой музыки и о том, что значит военная духовая музыка в жизни нашего города. В Хабаровске есть много знаковых мест. Так, утёс считают памятником австро-венгерским музыкантам. Поэтому фильм посвящён военной духовой музыке в краевой столице и человеку, которой вдохнул жизнь в этот жанр»,  — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор фестиваля «Амурские волны» Олег Федосеев.

Агентство писало, что основатель «Амурских волн», начальник ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерий Халилов в декабре прошлого года погиб в авиакатастрофе. Самолёт с 92 пассажирами исчез с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров. Власти Хабаровского края предложили назвать фестиваль в честь дирижёра. Итогового решения по этому вопросу пока нет.

 
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