Индустриальным паркам Хабаровского края помогут решить проблемы

Основные препятствия на пути развития уже действующих в Хабаровском крае индустриальных парков и создания новых обсудили в Законодательной Думе Хабаровского края. Депутаты и чиновники обозначили главные болевые точки в этой сфере и договорились объединить усилия: заполняемость площадок пока не превышает 50 %, а рост промышленного предпринимательства в регионе остаётся недостаточным.

Одним из главных недостатков в этой связи является неравномерное распределение господдержки. Полтора года назад Закдума приняла профильный закон, который призван существенно облегчить жизнь резидентам индустриальных парков. Тем не менее, бюджетных средств на эти цели не хватает.

Уровень поддержки, которую сегодня оказывают управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков, неравномерен. Есть парки, которые попали в состав территорий опережающего развития и пользуются всем набором предусмотренных для этих случаев льгот. И есть те, кто оказался за рамками ТОР: и резиденты там чувствуют себя менее комфортно, и развивать сам проект тоже намного сложнее.

По данным краевого правительства, сегодня в Хабаровском крае создано четыре индустриальных промышленных парка, которые общими усилиями привлекли более 30 резидентов. При этом ИП «Авангард» заполнен на 43,8 %, ИП «Дальэнергомаш» — на 50 %, ИП «ХЗСК» — на30 % и ИП «Амурлитмаш» — на 33,5 процента. Объём инвестиций в эту сферу в 2016 году превысил 200 миллионов рублей, бюджет края получил в виде налогов 31,8 миллиона, более 90 миллионов направлено в федеральную казну.

Депутаты во время обсуждения хода реализации краевого закона попросили представителей ответственных региональных министерств озвучить конкретные цифры, касающиеся оказанной промышленным паркам поддержки. Выяснилось, что взаимодействие с Москвой не всегда приносит конкретный результат. В 2015 году краюудалось получить около 50 миллионов рублей в рамках софинансирования и достроить на эти деньги газопровод для ИП «Авангард».

В 2016-м краю не удалось получить федеральную финансовую поддержку на развитие индустриальных парков. Проблемным остается этот вопрос и в текущем году.

Член постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Пётр Бойчук отметил: «Механизм поддержки парков работает не без проблем. Прежде всего, необходимо отметить, что проекты развития индустриальных парков имеют очень большой срок окупаемости — 10 лет и более — и низкую рентабельность. Нужны дополнительные стимулирующие механизмы поддержки, как самих парков, так и их резидентов. К примеру, налоговые льготы по региональным налогам на период до 5 лет под конкретные инвестпроекты и реальные инвестиции. Аналогичные меры уже заложены законами края «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае». Но деятельность промышленных парков не попадает под действие положений настоящего закона в части их поддержки. А эти меры помогли бы управляющим компаниям поддерживать более низкие ставки аренды на производственные помещения и создавать более благоприятные условия для резидентов. И важно, что выпадающих доходов при этом у бюджета края не будет».

Участники заседания отметили, что индустриальные парки способны оказать гораздо более ощутимое влияние на промышленный рост региона — но и для их развития требуются более благоприятные условия.