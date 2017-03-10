Юный аферист купил у хабаровчанина "Тойоту" за поддельное СМС

В краевой столице 16-летний подросток смог обмануть взрослого мужчину путём отправки фиктивного сообщения о зачислении денег на счёт последнего. Известно, что на одном из популярных автомобильных сайтов горожанин выставил объявление о реализации неликвидной машины. Мужчина не скрывал, что продаёт именно запчасти, поэтому и цена была указана на порядок ниже рыночной стоимости аналогичных моделей автомобилей. «Тойотой Филдер» за 180 тысяч рублей заинтересовался будущий фигурант уголовного дела.

Продавец и покупатель оформили сделку на устных договорённостях. Злоумышленник расплатился за покупку безналичным переводом денег на карту владельца «Тойоты». Мужчине пришло SMS-уведомление о зачислении оговорённой суммы. После передачи ключей участники сделки распрощались и разъехались по своим делам. Продавец зашёл в отделение банка, проверил баланс счёта и понял, что стал жертвой мошенника.

«При проверке баланса счёта заявитель обнаружил, что деньги за автомобиль не поступили. Потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Мошенничество». По подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 16-летнего ранее не судимого хабаровчанина. Похищенную иномарку он перегнал в микрорайон Пятая Площадка и продал неизвестным», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Фактический ущерб от преступления — 100 тысяч рублей. Именно эту сумму потратил потерпевший на приобретение неликвидной «Тойоты», а 80 тысяч рублей — это предполагемая выгода от продажи.

Мужчина был уверен, что деньги поступили на карту, так как пришло оповещение, по содержанию очень схожее с мобильным банком. Злоумышленнику не составило труда сымитировать такое СМС, так как в разговоре с продавцом он узнал реквизиты счёта. Сейчас оперативники проверяют, как 16-летний подросток смог отправить похожее на сервисное сообщение о перечислении денег. Полицейские предполагают, что задержанный может быть причастным к ряду других схожих преступлений.