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Хабаровские военные начали подготовку к параду Победы

Хабаровские военные начали подготовку к параду Победы
Дополнительные тренировки стартовали ещё в шести городах Дальнего Востока
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На Дальнем Востоке военные приступили к активной подготовке выступлений на парадах, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На аэродроме Калинка в Хабаровском крае тренируются механики-водители и шофёры механизированной колонны. В составе парадных расчётов они начнут репетировать с 3 апреля.

С сегодняшнего дня военнослужащие начали дополнительные занятия по одиночной строевой подготовке. Всего в парадах в городах Дальнего Востока примут участие 21 батальон, 76 рот — в общей сложности около семи тысяч военнослужащих — и около 2,3 тысячи представителей других силовых ведомств. В составе механизированных колонн выйдут больше 290 единиц вооружения.

Как сообщает «Интерфакс», парады с привлечением военной техники пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. В остальных гарнизонах округа 9 мая организуют прохождение войск.

В прошлом году по площади имени Ленина в Хабаровске прошли больше полутора тысяч военных, а также проехало около ста единиц техники — в том числе и исторические образцы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», специально, чтобы посмотреть парад, на трибуны пригласили 352 ветерана. Среди них были как участники боевых действий, так и труженики тыла, а также вдовы ветеранов. Впервые с военнослужащими промаршировали представители Росгвардии.

 
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