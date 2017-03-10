Токинский кирпичный завод получил преференции порто-франко

В посёлке Токи Ванинского района в территорию бывшего лесопильного предприятия вдохнуло жизнь новое направление деятельности. Там разместился Токинский кирпичный завод, который на днях получил преференции режима свободного порта. Такое соглашение одноимённое общество с ограниченной ответственностью подписало с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Запуск завода запланирован на март 2017 года, причём он готов в этом же квартале выйти на промышленные мощности. Как передавало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о намерении открыть в Токи предприятие его директор Вадим Москвичёв заявлял ещё в ноябре прошлого года. Сейчас там уже идут пуско-наладочные работы основного производственного оборудования для пластичного формования кирпича. Также на предприятии достроили обжиговую печь на 5 миллионов штук условного кирпича в год или 10 000 кубических метров строительной керамики. Остальное оборудование ещё нужно докупить.

«На первом этапе мы планируем производство полнотелого, пустотелого и двойного кирпича, — продукция уже прошла сертификацию. Вторым этапом до 2019 года компания намерена наладить выпуск керамических блоков и глазурованного кирпича», — поделился директор кирпичного завода Вадим Москвичёв.

Известно, что общий объём инвестиций проекта составляет порядка 14 миллионов рублей с бюджетной эффективностью и налоговыми платежами в казну всех уровней в 60 миллионов рублей за 10 лет. При этом, по словам проектного менеджера резидента Валентина Кирсанова, сейчас компании также предстоит решить вопрос с продлением лицензии на добычу глины в Даттинском месторождении.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день на территории Ванинского района предварительно определены 19 проектов, которым могут претендовать на преференции порто-франко с объёмом инвестиций около 86 миллиардов рублей.