Сегодня пятница, 10 марта 2017 года, 11:50
Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей
Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей
За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек
За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек
Самым популярным мессенджером в Хабаровске стал WhatsApp
Самым популярным мессенджером в Хабаровске стал WhatsApp
В Приморье из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек
В Приморье из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек
В пятницу в Хабаровске чуточку теплее, чем накануне
В пятницу в Хабаровске чуточку теплее, чем накануне
Регионы:


Популярное
вчера, 21:51
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 12:07
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
вчера, 23:28
Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 15:33
Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 17:40
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 19:11
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 16:55
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
сегодня, 04:19
Политолог: новое решение суда - плохой знак для Пушкарёва
вчера, 17:13
В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
сегодня, 08:45
По Приморью ударит снег с дождём

Обсуждаемое
вчера, 21:51
25

Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 15:33
8

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 19:11
7

Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 23:28
5

Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 16:55
5

Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
вчера, 17:13
5

В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
вчера, 17:40
5

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 12:07
4

Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
вчера, 12:25
3

Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен
вчера, 17:01
3

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет сегодня, 09:31
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 84



Система Orphus

Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей

Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей
На реставрацию полотна Гарофало "Чудесное насыщение хлебами" нужно 300 тысяч рублей
10 минут назад
Культура | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dvhm.ru

Дальневосточный художественный музей просит помощи у хабаровчан в реставрации полотна итальянского художника эпохи Позднего Возрождения Бенвенуто Тизи, известного также как Гарофало. Картина «Чудесное насыщение хлебами», созданная около 500 лет назад, нуждается в восстановлении: лица героев потемнели, низ полотна чернеет, хотя там изображена яркая трава, картина покрывается трещинами.

«Финансирование музея ограничено, нам начисляют лишь зарплату и деньги на оплату коммунальных услуг, на реставрацию картин, пусть даже таких ценных, финансирования нет. Полотно находится в плохом состоянии, везде трещины. На восстановление требуется около 300 тысяч рублей: нужно снять, а потом вновь надеть подрамник, купить дорогие натуральные краски, рыбий клей, который делают вручную, и станину — большой специальный стол. К тому же велики трудозатраты», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор Дальневосточного художественного музея Валентина Запорожская.

Взяться за спасение полотна готовы реставраторы Дальневосточного художественного музея. На западе страны, по словам специалистов, за такой труд попросили бы три миллиона рублей. Если удастся собрать необходимую сумму, на восстановление картины уйдёт около года. Чтобы собрать нужную сумму, в музее обратились к неравнодушным жителям краевой столицы — на сайте учреждения опубликованы реквизиты, по которым можно перевести деньги для спасения «Чудесного насыщение хлебами».

В Хабаровске полотно оказалось в 1931 году. В музей его привезли из Эрмитажа, который купил картину в Риме в середине XIX века. Работу любимого художника императора Николая I из Италии привёз посол Кривцов. Монументальное полотно размером 308 на 254 сантиметров написано мастером в 1530-е годы, когда его постигло несчастье — он ослеп на один глаз. Надеясь вернуть зрение, Гарофало дал обет безвозмездно создать серию картин для женского монастыря Сан-Бернардино. «Чудо с хлебами и рыбами» должно было украсить трапезную. Насыщение голодных символизировало благотворительную деятельность монастыря, поэтому мастер среди других персонажей изобразил настоятельницу и сестер.

В 2008 году картина участвовала в выставках, посвящённых Гарофало, в Ферраре и в Эрмитаже. При подготовке к экспонированию специалисты при поддержке спонсоров провели техническую реставрацию. Больше к полотну не прикасались. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru