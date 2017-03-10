Шпорт: будем помогать "Амурметаллу" в поиске новых заказов

Глава Хабаровского края считает стабильной ситуацию на заводе «Амурметалл». Теперь новому собственнику, по мнению Вячеслава Шпорта, нужно заниматься поиском новых рынков сбыта продукции, не акцентируя основное внимание на процесс передачи имущества. Об этом губернатор заявил во время встречи с коллективом завода в рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новый собственник — компания «Торэкс» из краевой столицы — появился у единственного на весь Дальний Восток металлургического предприятия в конце января этого года. До этого времени, начиная с 2008 года, завод испытывал значительные финансовые трудности, которые в одно время привели к банкротству. Теперь «Торэкс», который уже является резидентом территории опережающего развития в дальневосточной столице, может получить преференции и в Комсомольске.

В планах на март — выпуск 12 тысяч тонн жидкой стали. Договорённости с энергетиками, которым «Амурметалл» задолжал сотни миллионов рублей, позволили сейчас не прерывать производственный процесс. В тоже время краевые власти ожидают, что новый собственник поможет реализовать региональную программу развития металлургической промышленности.

«Процедура смены собственника, передачи имущества займёт два-три месяца, а результаты будут видны только к концу года. Но для нас важно, чтобы запуск производства новым собственником и модернизация шли без остановки основного производства. Мы также рассчитываем на увеличение передела на заводе и рост производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Будем помогать предприятию в поиске новых заказов», — отметил Вячеслав Шпорт.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, власти региона вместе с Минвостокразвития России разрабатывают для нового инвестора пакет преференций. Речь, в частности, может идти о льготных тарифах на перевозку металлолома.