За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек

В Хабаровске на время тепла в самых популярных местах отдыха горожан откроются спасательные посты. На пляжах будут дежурить специалисты, которые прошли специальную подготовку. Это вынужденная мера — несмотря на запреты, в жару людей всё равно тянет окунуться в Амуре. Чтобы избежать трагедии, за ними нужен присмотр.

«Это связано с тем, что скорость течения реки у популярных мест отдыха горожан составляет в среднем 1,2 метра в секунду, а по нормативам максимально допустимая безопасная скорость — 0,5 метра. Одно наличие на пляже спасательного поста, а также наглядной агитации дисциплинирует отдыхающих и не даёт совершать им необдуманных поступков, которые могут привести к трагедии на воде», — рассказали представители управления ГО и ЧС городской администрации.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», места для спасательных постов стали уже традиционными: это пляжи в районе завода «Амуркабель», завода «Дальдизель», базы отдыха «Дельфин» и на центральной набережной. Команда специалистов состоит из 16 человек, по четыре на каждый пост — это начальник поста и три матроса.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, обязательное условие для размещения постов — это их укомплектованность необходимым инвентарём и оборудованием. Спасателей обеспечат моторными лодками, телефонами, медицинскими инструментами, спасательными жилетами.