Коммунальщиков в Бикине наказали за аварию на канализации

В городе Бикине Хабаровского края организацию оштрафовали на пять тысяч за нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами. Меры приняли после проверки городской прокуратуры по факту коммунальной аварии на канализации.

Как выяснили правоохранители, 4 января из-за порыва на коллекторе оказалась перекрыта колонка по переулку Стрельбищенскому, а через три дня перемерзла колонка на улице Титова. При этом ООО «Водоканал–Транзит» приступил к ремонту только 9 января, а вода оказалась вновь доступной для жителей ещё через два дня после начала работ.

«Таким образом, бездействие ООО «Водоканал–Транзит» нарушило постановление правительства России «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и повлекло нарушение прав жителей на качественное, бесперебойное предоставление коммунальной услуги в виде холодного водоснабжения», — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что коммунальная авария в Бикине произошла в начале января. Местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Из-за порыва канализации стоки выливались в местную речку и загрязняли её. Происшествием заинтересовались в краевом следственном управлении Следственного комитета России. Его представители возбудили уголовное дело по статье «Халатность».