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Самым популярным мессенджером в Хабаровске стал WhatsApp

Самым популярным мессенджером в Хабаровске стал WhatsApp
Большинство горожан привыкло к нему, несмотря на замечания к функционалу
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; "Типичный Хабаровск"

Жители дальневосточной столицы выбирают WhatsApp в качестве основного приложения для обмена сообщениями, предпочитая его Viber и Telegram. Таковы результаты опроса, который провели администраторы паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

Хабаровчанам предложили выбрать один из мессенджеров, которым они пользуются чаще всего. Из 1 282 проголосовавших подавляющее большинство — 1 125 человек, или 87,8 % — выбрали WhatsApp.

«Не хотят россияне с убогого ватсапа слезать)», — прокомментировал пользователь «ВКонтакте» Михаил Лазо (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

На втором месте по популярности — приложение Telegram, за него проголосовали 85 человек, или 6,6 процента опрошенных. Мессенджер Viber занимает третью строчку рейтинга — 21 подписчик паблика (1,6 %) выбрал его. Ещё 50 человек, или 3,9 процента, пользуются одинаково часто несколькими приложениями.


 

Несмотря на то, что WhatsApp занимает первое место среди выбранных вариантов, в обсуждении опроса многие хабаровчане отзываются о нём негативно. Среди минусов горожане отмечают недостатки функционала, несвоевременные обновления и неудобную desktop-версию.

«Пользуюсь телеграмом — им можно пользоваться с компьютера и планшета, вообщем откуда угодно. А вотсапп этим неудобен, стоит для связи с теми, кто им пользуется», — озвучил Виталий Короткий.

«WA стоит на месте в развитии возможностей своего приложения, а Телеграм развивается и функционал у него больше», — добавил Геворг Гуслякян.

 
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