Хабаровский ориентировщик стал призёром чемпионата мира

На чемпионате мира по лыжному ориентированию, который проходит в Красноярске, спортсмен из дальневосточной столицы Сергей Горланов стал обладателем бронзовой награды в спринте. Хабаровчанин был самым молодым участником гонки и уступил лишь опытным соперникам — Андрею Ламову и шведу Улрику Нордбергу.

«Чтобы попасть на чемпионат, нужно было пройти несколько этапов отбора: краевой, зональный, пройти отбор в команду России. В спринте старт был раздельный, соперников мы видели, каждый бежал сам. Швед конец конки очень хорошо поработал, обогнав Андрея Ламова. Буквально на последнем контрольном пункте у них было одинаковое время, на финише разница составила 1,7 секунды. Я же проиграл порядка 13 секунд, выиграв у четвёртого 1,3 секунды. Гонка была тяжёлая, так же как и на чемпионате Европы в Финляндии. Но я сумел повторить свой успех и вновь завоевал бронзу», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Горланов.

Хабаровчанин недавно начал выступать среди мужчин и является самым молодым участником российской сборной. Этот чемпионат мира стал первым в его спортивном карьере. Впереди у представителя дальневосточной столицы одна гонка, после которой тренерский штаб решит, выставлять ли Сергея Горланова на оставшиеся две дисциплины.

«Настрой по-прежнему боевой. Свою работу знаю», — отметил Сергей Горланов.