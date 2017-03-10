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В Хабаровском крае начало пожарного сезона прогнозируют в апреле

В Хабаровском крае начало пожарного сезона прогнозируют в апреле
В Минприроды заявляют, что к борьбе со стихией всё готово
только что
Экология | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В этом году сезон лесных пожаров в регионе, вероятнее всего, начнётся в апреле. По сведениям синоптиков, весной ожидают ранний и быстрый сход снега из-за дефицита осадков зимой. Поэтому к сезонному пожароопасному периоду следует подготовиться уже сейчас.

Прогнозы, касающиеся стихии, обсудили в «белом доме» на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Начальник краевого управления лесами Иван Денисов доложил, что приводить в порядок технику, а также готовить людей лесники начали ещё с осени. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция и 17 отделений дальневосточной авиаохраны. Общая численность службы составляет 483 человека. Сотрудники укомплектованы специальными жаркостойкими костюмами, рациями и другим оборудованием. Часть личного состава заканчивает переобучение.

«В первую очередь мы будем вести усиленный мониторинг лесов, — отметил Иван Денисов. — Раннее обнаружение позволяет затушить пожар на начальной стадии, когда ущерб ещё незначителен. Так, в прошлом сезоне 89 % пожаров удалось ликвидировать в первые двое суток. За пять лет этот показатель вырос более чем на 36 %».

Для быстрого выявления очагов в районах продолжают устанавливать видеокамеры. К шести уже имеющимся комплектам лесоводы докупили ещё 30 видеосистем. Также они планируют активно использовать два беспилотника, приобретённых в прошлом пожароопасном периоде. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены настоящие ситуационные центры. Из таких машин можно следить за тушением, передавать информацию и вовремя вносить корректировки. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования. Кроме этого, в Хабаровском крае вновь заработает «горячая линия» лесоохраны.

 
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