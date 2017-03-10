В разных районах Хабаровска горожане лишились шуб

В дальневосточной столице сотрудники полиции раскрыли две кражи верхней одежды. Двое горожан — один в Индустриальном, а второй в Железнодорожном районе Хабаровска — вынесли из чужих квартир шубы.

В первом случае злоумышленнику на руку сыграло алкогольное опьянение хозяина вещи. Вместе со знакомым фигурант — 53-летний житель села Тополево — распивал спиртные напитки в квартире дома на улице Кубяка. Когда нетрезвый хозяин заснул, гость похитил норковую шубу, на которую ещё раньше обратил внимание. Меховое изделие стоимостью 120 тысяч рублей вор продал на Центральном продовольственном рынке за бесценок. Стражи правопорядка изъяли вещь и вернули её собственнику. Злоумышленник написал явку с повинной. Как выяснили полицейские, ранее он был судим за угрозу убийством и кражу.

Ещё одно хищение верхней одежды произошло в квартире дома на улице Осетинской в Железнодорожном районе. Там кражу совершил 39-летний грузчик одной из оптовых баз Хабаровска, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков. Мужчина взломал дверной замок, зашёл в чужое жильё и вынес оттуда дамскую шубу, а также прихватил несколько ювелирных изделий. Как и в первом случае, фигурант продал всё, что успел стащить, а деньги потратил на собственные нужды.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, по обоим эпизодам завели уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленников на время следствия отпустили под подписку о невыезде.