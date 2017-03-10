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В Хабаровске архивариусы в числе первых принимают поздравления

В Хабаровске архивариусы в числе первых принимают поздравления
Они отмечают свой профессиональный праздник
13 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 марта, в России отмечают профессиональный праздник документоведов — День архива. Как ни странно, дата до сих пор остаётся неофициальной. Её учредили решением коллегии федеральной архивной службы 5 марта 2003 года, но событие не прошло полную процедуру учреждения государственных событий. 


 

Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10 марта 1720 года. В этот день Пётр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». 


 

Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России. Её задача — донести до современников документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, её внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры.


 

Архивы или архивные документы непрерывно и кропотливо пополняются. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

 
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