В пятницу в Хабаровске чуточку теплее, чем накануне

В дальневосточной столице сегодня, 10 марта, преимущественно солнечная погода. Большую часть дня хабаровчане смогут наблюдать ясное небо. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается.



Температура воздуха в утренние часы составит -15...-13 градусов по Цельсию. Во второй половине дня существенно потеплеет — столбик термометра покажет отметку в -3...-1 градус.

В Хабаровске сегодня вновь изменилось направлени ветра. Воздушные массы движутся с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

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