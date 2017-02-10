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Жители Хабаровского края выявляли сильнейшего в томяне и хапсагае

Жители Хабаровского края выявляли сильнейшего в томяне и хапсагае
В городе начался фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске представители разных национальностей, диаспор и ассоциаций собрались, чтобы померяться силами на первом краевом фестивале национальных и неолимпийских видов спорта народов, проживающих на территории региона. К ним присоединились команды спортивных клубов, военные и казаки.


 

 

Нанайцы представили национальный прыжок томян. Главный судья данного соревнования, а по совместительству президент хабаровской спортивной федерации северного многоборья, Иван Бельды в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» рассказал об особенности данного прыжка.


 

«Тройной прыжок знает каждый. Разбег, три толчка и приземление. Так вот у малых народностей отличие в том, что вариантов прыжка два — зимний и летний. Зимний подразумевает прыжок сразу на двух ногах. Летний — только на одной. Представьте, как сложно встать на одну ногу. На неё же подпрыгнуть вверх и вперед, а далее ещё дважды не останавливаясь? Приземляться надо на две ноги», — поделился он.


 

Средняя длина прыжка у большинства участников составила около 5-6 метров. Бесспорными фаворитами оказались представители якутской команды, один из участников которой смог преодолеть планку в восемь метров.


 

Они же и показали зрителям национальную якутскую борьбу хапсагай. Она мало чем отличается от любого вида борьбы за единственным исключением — нельзя коснуться земли ничем, кроме ног. Только дотронулся любой другой частью тела, как сразу проиграл. Поэтому поединки очень скоротечны и в своём большинстве зависят не от силы, а от ловкости и изворотливости участников.


 

Наиболее массовыми стали соревнования по мас-рестлингу (перетягиванию палки) и гиревому спорту. В последнем всех ожидала сенсация: отличился совсем юный участник, которому недавно исполнилось 14 лет. Он сумел толкнуть от груди две гири общим весом 32 килограмма и сделал это ровно 80 раз.


 

«Я начал заниматься гиревым спортом чуть более года назад в Детско-юношеском клубе физической подготовки. Тяжело, но очень интересно. Эти соревнования запомнятся надолго, так как на них смог очень сильно превысить свой личный рекорд. Раньше он составлял 68 подъёмов. Всё это благодаря поддержке тренера и зрителей, которые кричали держаться и не сдаваться», — рассказал Алексей Борович.


 

В завершении все команды померялись силами в перетягивании каната. Изначально силы здесь были не равны, так как мальчишкам сложно было состязаться с взрослыми мужчинами. Поэтому организаторам пришлось «уравнивать» команды, и в итоге же победила дружба.


 

 

 

Закончится фестиваль в субботу, 11 февраля, показательными выступлениями по другим видам спорта — прыжкам через нарты, борьбе кореш и на поясах, русскому кулачному бою — и церемонией награждения участников.

 
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