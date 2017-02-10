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В Хабаровске врезавшийся в столб КамАЗ стал причиной длинных пробок

В Хабаровске врезавшийся в столб КамАЗ стал причиной длинных пробок
Улица Большая "встала" накануне часа пик
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dtp_khv

В дальневосточной столице сегодня, 10 февраля, на улице Большой произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ. Его вынесло на разделительную полосу, автомобиль врезался в столб, который упал прямо на транспортное средство.

«КамАЗ двигался со стороны проспекта 60-летия Октября по улице Большой в сторону Демьяна Бедного. Водитель не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил наезд на световую опору. Произошло провисание контактного провода, из-за чего было затруднено движение габаритного автотранспорта», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела пропаганды городской ГИБДД Антон Федотов.

По его словам, инспекторы прибыли на место происшествия уже через семь минут, несмотря на то, что на дорогах города сегодня случилось большое количество аварий. Через 25 минут удалось возобновить движение по улице Большой, но из-за дорожно-транспортного происшествия Большой в обе стороны образовались протяжённые пробки. Из южной части Хабаровска в центр затор начинается от развязки с улицей Ленинградской. Из Краснофлотского района пробка тянется от пересечения улицы Шелеста с Воронежской.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице снова наступил «день жестянщика». Сегодня, 10 февраля, на дорогах города за 2,5 часа произошло 35 аварий. Большинство из них связано со снегопадом, из-за которого ухудшились состояние автомагистралей и видимость.

 
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