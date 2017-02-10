Владельцы колеса обозрения в Хабаровске нашли пропавшую фуру

Фура, гружённая деталями для нового колеса обозрения в Хабаровске, нашлась. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», одна из большегрузных машин, перевозившая из Красноярска в дальневосточную столицу оборудование для аттракциона, пропала — её владелец и водитель неделю не выходили на связь.

«Фура нашлась, но вопросы к перевозчику ещё есть. Главное, что есть понимание, где она. Сейчас ждём, когда перевозчики выполнят свои обязательства. Сроки монтажа если и сдвинутся, то совсем незначительно, мы по-прежнему планируем открыть колесо для посетителей к 1 мая», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» владелец колеса обозрения Семён Копылов.

Сейчас практически все детали аттракциона доставили в Хабаровск, их складируют на территории стадиона имени Ленина. Завтра, 11 февраля, специалисты приступят к сборке. В конце февраля специалисты завершат монтаж «ног», после чего приступят к сборке самого 60-метрового колеса. На нём разместят 24 кабины — на четыре больше, чем было на прежнем.

Агентство писало, что монтаж колеса завершится к концу марта. После этого аттракцион проверит лицензированная компания из Москвы. Специалисты проведут различные испытания и, если оборудование хорошо себя покажет, выдадут разрешение на эксплуатацию. Прокатиться на новом колесе обозрения хабаровчане смогут уже 1 мая.

Старое колесо демонтировали в конце прошлого года. Сейчас оно хранится на складе и ждёт переезда. Не исключено, что аттракцион отправят в другой парк отдыха краевой столицы.