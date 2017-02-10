Житель Хабаровского края нарубил ясеня на 360 тысяч рублей

В Хабаровском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконной рубке ясеня. Деревья на сумму порядка 360 тысяч рублей злоумышленник успел продать до того, как его настигли правоохранители.





В отдел МВД России по Вяземскому району поступило заявление от работника местного лесничества. Мужчина сообщил, что в одном из кварталов на обслуживаемой им территории он увидел, что кто-то незаконно срубил деревья ценных пород. Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого — жителя села Дормидонтовка. Злоумышленник сообщил, что продал срубленные деревья, а вырученные деньги потратил на личные нужды.





Правоохранители изъяли у подозреваемого трактор, с помощью которого он перевозил ясень. Транспорт поместили на ответственное хранение. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, за незаконную рубку лесных насаждений мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Пока злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях. Так, житель края нарубил 12 кубометров ясеня, по его словам, чтобы отапливать свой дом. А в районе имени Лазо правоохранители обнаружили целый склад нелегально спиленных дуба и ясеня. Ущерб от действий «чёрных» лесорубов составил больше 1,2 миллиона рублей.