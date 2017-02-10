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Шпорт попросил Мединского посодействовать в съёмке фильмов о регионе

Шпорт попросил Мединского посодействовать в съёмке фильмов о регионе
С их помощью глава Хабаровского края хочется добиться узнаваемости субъекта
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Минкультуры России

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт хочет повысить узнаваемость региона с помощью художественных фильмов. Оказать в этом содействие он попросил главу российского Минкультуры Владимира Мединского, с которым встретился в Москве.

«Мы попросили руководство министерства культуры оказать содействие в создании художественных фильмов об истории освоения нашего края, о становлении и развитии промышленности в регионе. Сегодня современных художественных фильмов на эту тему практически нет. Такие картины в значительной степени повысили бы узнаваемость региона среди молодёжи из других частей нашей страны. Министр поддержал эту идею, будем дальше совместно работать над ее реализацией», — отметил Вячеслав Шпорт.

Кроме того, по словам главы региона, краевые власти подготовят необходимые документы для участия в профильной федеральной программе, которая позволит получать средства на модернизацию кинозалов, закупку современного оборудования в малых городах края.

Также в ходе рабочей встречи чиновники обсудили судьбу реконструкция Драматического театра в Комсомольске-на-Амуре. Объект входит в долгосрочный план развития этого города, строители уже выполнили первый этап работ на сумму в 75 миллионов рублей. Однако в текущем году возникли сложности с выделением денег из федерального бюджета на реконструкцию. Мединский заверил губернатора, что решение проблемы будет найдено, и реконструкция театра завершится в этом году.

 
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