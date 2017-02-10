В Хабаровске ищут актёров в криминальную драму про бывшего зэка

Житель Хабаровска приступил к поиску актёров для съёмок криминальной драмы под названием «Уходя гаси свет» (пунктуация автора соблюдена — здесь и далее прим. ред.). Главным героем кино, по задумке режиссёра, станет бывший зэк, который вернулся из мест заключения и понял, что больше не может доверять своим друзьям. Автор картины обозначил её жанр как криминальную драму с элементами детектива. Свой пока не выпущенный фильм Павел Гайлис уже считает шедевром.

«Вообще мне приснился сон, как я уже на съёмочной площадке руковожу съёмочным процессом. На следующий день я дома уже начал обдумывать сюжет фильма, не просто картину, а чтоб зрителю было интересно смотреть мой шедевр. Картина сложилась, по составлению литературного сценария в полном формате со мной работает Михаил Кулинич, профессиональный сценарист из Москвы», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Павел Гайлис.

Выяснить, над какими фильмами работал ранее профессионал Михаил Кулинич, с помощью открытых источников не удалось. Однако Павел Гайлис также уточнил, что продюсированием картины займётся Виталий Белян — автор таких криминальных драм, как «Карусели» и «Карусели-2». Известно, что первую часть показали в двух кинотеатрах города Братска.

Фильм «Уходя гаси свет», по словам режиссёра, не без помощи продюсера Виталия Беляна покажут в Хабаровске и ещё 30 крупных городах России. Уже известно, кто будет исполнять роль главного положительного персонажа — сам автор проекта.

«Налаженная жизнь, небольшой бизнес, верные друзья... Всё это было у Павла, пока он в пылу драки не убил пьяного хама. Пять лет тюрьмы и его снова встречают друзья, но всё уже изменилось. Один из них уговаривает Павла совершить налёт на инкассаторскую машину где работает его второй друг, которому нужны деньги на операцию, а третий предлагает отвести от них подозрение, подбросив полиции тела беглых зеков, которые скрываются у Павла. Налёт совершнён, но спрятанные в тайник деньги таинственно исчезли. Павел уже не может верить друзьям, за ним начинает охотится братва и он почти на крючке у полиции», — сообщает режиссёр в паблике о готовящемся фильме в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Павел Гайлис признался корреспонденту агентства, что у него нет режиссёрского опыта, но уже имеются ещё две задумки сюжетов для других фильмов. Съёмки картины «Уходя гаси свет» запланированы на конец апреля.