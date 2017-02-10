В хабаровском интернате пенсионеру-инвалиду порезали лицо

В дальневосточной столице пенсионера-инвалида изранили неизвестные злоумышленники. Мужчину в крови увидела медсестра учреждения и вызвала медиков. Врачи бригады скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов персонала, обнаружили у пожилого хабаровчанина порезы на руках и лице. От них о случившемся инциденте узнали полицейские, после чего начали свою проверку.

«Медики посчитали, что происшествие могло носить криминальный характер, и сообщили о случившемся в полицию, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов. — Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Опрошен персонал пансионата, дочь потерпевшего, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения».

Выяснением обстоятельств занимается городской отдел полиции № 2. Стражи правопорядка назначили несколько судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить, каким орудием неизвестные обидчики нанесли пенсионеру раны. После того, как мужчине нанесли швы в медицинском учреждении, его отпустили обратно в интернат. Сейчас пожилой потерпевший находится под наблюдением.