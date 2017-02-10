История маленького хабаровчанина должна лечь в основу новых "Ёлок"

Продюсер Тимур Бекмамбетов решил снять продолжение популярной франшизы «Ёлки» с Иваном Ургантом и Сергеев Светлаковым в главных ролях. В этот раз компанию звёздам составит персонаж юного хабаровчанина, который на протяжении киноленты будет искать свою маму.

Как сообщает сайт kinomania.ru, шестая часть проекта будет называться «Новые ёлки», во главе режиссерской группы встанет Жора Крыжовников. Это будет уже четвёртая его совместная работа с Тимуром Бекмамбетовым после двух частей «Горько!» и «Самого лучшего дня».

«Ключевым персонажем новой истории, которая традиционно будет разбита на несколько новелл, станет юный житель Хабаровска, накануне Нового года сбежавший в Москву в поисках мамы. Помогать ему в этом нелегком деле будет вся страна. Прокат шестых «Ёлок» намечен на конец декабря 2017 года», — сообщает сайт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый фильм бесконечного киносериала вышел в 2010 году и был продолжен лентами «Ёлки-2», «Ёлки-3» и «Ёлки 1914». Пятая часть, вышедшая в прокат в декабре 2016-го, состояла из семи новелл, действие которых разворачивалось в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, на нефтяной платформе «Приразломная» в Баренцевом море и на Международной космической станции.

Хабаровчане уже «засветились» один раз в кадре в связи с «Ёлками». Специально к премьере пятой части франшизы группа «Ленинград» решила снять клип на песню «Начинаем отмечать». Съёмки проходили в нескольких российских городах, в том числе и в дальневосточной столице. Главными героями стали горожане, которые собрались на центральной площади. Организаторы ожидали увидеть 20-30 жителей города, но на съёмки пришла целая толпа. Сценарий был достаточно простым: массовка на камеру должна была скандировать припев песни.

В народную версию клипа вошло изображение не только с обычных камер, которые использовали для съёмок на земле, но и с квадрокоптера, который фиксировал хабаровчан с воздуха. Видом площади с высоты птичьего полёта завершился набор народных кадров. Всего в клип вошёл 21 съёмочный план из разных городов России.