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"День жестянщика" в Хабаровске: 35 аварий за два с лишним часа

"День жестянщика" в Хабаровске: 35 аварий за два с лишним часа
Краевой центр "встал" из-за снегопада
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице снова наступил «день жестянщика». Сегодня, 10 февраля, на дорогах Хабаровска за 2,5 часа произошло 35 аварий. Большинство из них связано со снегопадом, из-за которого ухудшились видимость и состояние автомагистралей. В городскую ГИБДД продолжают поступать сообщения о новых дорожно-транспортных происшествиях.

«Всего сегодня с 9 часов утра до 11:30 поступило 35 сообщений о ДТП. Звонки продолжают поступать буквально каждые несколько минут. Сегодня на дорогах города будет работать 52 единицы техники, чтобы очистить дороги от выпавшего снега», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инспектор по пропаганде городской ГИБДД Юлия Трейгер.

Жители краевого центра встретили утренний час пик в протяжённых пробках. Чтобы улучшить ситуацию на дорогах города и оперативно регистрировать аварии, к проблеме подключились все экипажи ДПС. Инспекторы просят горожан не бросать свои транспортные средства на обочинах, а неопытным водителям рекомендуют не садиться за руль до тех пор, пока метеоусловия не стабилизируются.

«Если горожане попали в мелкое ДТП, у обоих есть страховой полис и оба участника не имеют разногласий, то они могут написать на бумаге все подробности аварии и того места, где она произошла, приехать в городской отдел ГИБДД и оформить происшествие оперативно, чтобы не создавать затор на дороге и не ждать инспекторов», — добавила Юлия Трейгер.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первый «день жестянщика» нынешней зимой наступил 14 ноября. В этот день с 9 до 11 утра в краевом центре произошло 11 аварий и один наезд на пешехода. Жители города, стоя в пробках, комментировали происходящее в Интернете, оставляя шуточные сообщения и даже послания в стихах.

 
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