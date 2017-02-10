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Сборная Хабаровского края завоевала бронзу "Плетёного мяча"

Сборная Хабаровского края завоевала бронзу "Плетёного мяча"
Команда игроков 2005-2006 годов рождения впервые учувствовала в этих соревнованиях
5 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: предоставлено Германом Янценом

В Абакане завершился финальный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч» среди юношей 2005-2006 годов рождения. Сборная Хабаровского края под руководством Германа Янцена впервые принимала участие в этих состязаниях и заняла третье место.

По ходу турнира хабаровская команда проиграла лишь однажды — со счётом 1:2 уступила красноярскому «Енисею», а также трижды сыграла вничью. Победа, одержанная дальневосточниками 9 февраля над кемеровским «Кузбассом» обеспечила им бронзу.

«Это первый турнир такого масштаба для нашей команды, поэтому показанный результат считаю удовлетворительным. Дорога до Абакана далась нам тяжело, потом долго акклиматизировались, но к концу турнира нашли силы и свою игру. Пригодились домашние наработки и советы главного тренера сборной России Сергея Мяуса, которые он давал в ходе Высшей школы тренеров в Хабаровске. Также пригодились слова председателя краевой федерации Олега Зиганшина. Всё в купе помогло добиться результата», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер команды Герман Янцен.

Впереди обладателей бронзовых наград турнира «Плетёный мяч» ждёт участие в финале Кубка Патриарха в Москве. Команда настроена на медали, тем более, что соперниками станут те же дружины, которые участвовали в соревнованиях в Абакане.

«С соперниками мы уже знакомы, знаем, как они играют. Правда, хоккей будет малоформатный, но мы к этому готовы. Сейчас главное — прилететь в Хабаровск, набраться немного сил и снова отправиться в бой. Большое спасибо краевому центру развития хоккея с мячом, министерству спорта, краевой федерации и Центру развития спорта за то, что организовали нам поездку в Абакан», — отметил Герман Янцен.

Сегодня на финальный этап турнира «Плетёный мяч» отправилась другая сборная Хабаровского края. Как писало агентство, игроки 2004 года рождения поборются за награды в Ульяновске. Первый матч подопечные Артёма Кизиллова проведут уже 12 февраля. Соперником дальневосточной команды станет «СДЮСШОР-Волга».

 
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