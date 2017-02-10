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Ориентировщики из Хабаровского края отличились на чемпионате Европы

Ориентировщики из Хабаровского края отличились на чемпионате Европы
Алёна Трапезникова и Сергей Горланов завоевали золотую и бронзовую медали
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: группа Gorlanov Ski Team в социальной сети "ВКонтакте"

В финском городе Иматра проходит чемпионате Европы по спортивному ориентированию. Участие в нём принимают трое спортсменов из Хабаровского края — Алёна Трапезникова, Сергей Горланов и Анастасия Кравченко. В первые три дня состязаний они завоевали две награды.

Обладателем бронзовой медали стал Сергей Горланов. Хабаровчанин преодолел спринтерскую дистанцию за 14 минут и 15 секунд, уступив победителю Андрею Ламову и серебряному призёру Юри Юситало.

«Гонка была очень скоростная, с большим количеством коньковых перегонов. Физически я к себе претензий не имею. Было два «падения», в лесу снега мало и уже там я пару раз запнулся и потерял около десяти секунд. Кроме того, много времени потратил на разбор вариантов, — рассказал Сергей Горланов.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, в длинной гонке с общего старта среди женщин не было равных комсомольчанке Алёне Трапезниковой. Спортсменка на две секунды опередила шведку Туве Александерсон. Замкнула тройку призёров россиянка Мария Кечкина.

Сегодня, 10 февраля, на чемпионате Европы день отдыха. В субботу соревнования возобновятся гонкой на средней дистанции, а завершит программу состязаний по спортивному ориентированию эстафета. Она пройдёт в воскресенье 12 февраля.

 
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