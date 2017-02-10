Хабаровские омоновцы показали "пугалище" из "лихих девяностых"

Бойцы ОМОНа управления Росгвардии по Хабаровскому краю рассказали и показали то, чем сейчас пользуются в своей работе, а также то, что удалось изъять у нарушителей закона за многолетнюю службу. В музее, расположенном на территории базы силовиков, хранятся настоящее оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.









Из необычного, с чем познакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», — «привет» из 90-х годов прошлого века, которым коммерсанты и рекетиры запугивали «неудобных» им людей. Устройство, похожее на гранату, доводило жертву до паники.

«Данное устройство, например, пристёгивалось к человеку наручниками, работало оно от аккумулятора, ничего взрывчатого в себе не содержало, но в нём была лампочка, которая постоянно мигала. Жертве сообщали, что если он не выполнит условия или какую-либо просьбу, то устройство взорвётся», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инженер-сапёр инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Хабаровскому краю Иван Иванов (персональные данные изменены по просьбе оперативного сотрудника — прим. ред.).









Показали омоновцы и трофеи из командировок на Северный Кавказ. Например, противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». Сейчас боевое оружие — музейный экспонат, как напоминание об опасностях службы.

Современные «помощники» в работе бойцов уже не такие массивные. Винтовки и пистолеты, изготовлены с применением композитных материалов, легче своих предшественников. Один из примеров — удобный в применении пистолет ГШ-18, его называют оружием высокой боевой готовности. Особенность конструкции — предохранитель, находящийся на спусковом механизме.









Сейчас в операциях бойцы ОМОНа используют десятки видов оружия и амуниции. При этом их снаряжение зависит от выполняемой задачи. Если на охране общественного порядка порой достаточно бронежилета, каски и резиновой палки, то в боевых командировках омоновцы используют совсем другую форму.









C каждым годом, по словам бойцов, служить становится легче и интереснее: новое, удобное оружие и экипировка придают им уверенности в будущем ОМОНа.