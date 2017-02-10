Михаил Юрьев: игровые связи в "СКА-Нефтянике" немного потеряны

Наставник "армейцев" считает, что чемпионат мира забрал у его подопечных эмоции

Главный тренер хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после победы над столичным «Динамо» прокомментировал действия своих подопечных и рассказал, что матч для его команды выдался непростым, поскольку несколько игроков участвовали в чемпионате мира и оказались эмоционально выхолощены после этого первенства.

«В первом тайме очень много было ошибок, видно было, что игровые связи немного потеряны — сборная играет по-другому, в отличие от хабаровского клуба. Во втором тайме у нас получилась уже больше, получился открытый хоккей. Думаю, что для болельщиков это интересно, а вот для тренеров — нет», — рассказал Михаил Юрьев.

Главный тренер московского «Динамо» Эдуард Трифонов признался, что его подопечные играли так, как им это позволил соперник. В первом тайме у столичной команды было больше сил, что позволило организовывать атаки и лучше действовать в обороне.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый матч после паузы в чемпионате России «СКА-Нефтяник» провёл в Москве с местным «Динамо». Встреча завершилась победой «армейцев» — 13:5. С таким разгромным счётом «армейцы» в столице выиграли впервые.

Следующий матч «кабаны» проведут 11 февраля. В этот день в Казани подопечные Михаила Юрьева сыграют с «Динамо».