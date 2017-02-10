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Хабаровский "СКА-Нефтяник" впервые разгромил "Динамо" в Москве

Хабаровский "СКА-Нефтяник" впервые разгромил "Динамо" в Москве
"Армейцы" побили очередной голевой рекорд
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: Игорь Зетилов

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из краевой столицы провела первый после перерыва матч в рамках чемпионата России. Встреча с московским «Динамо» завершилась победой «армейцев» — 13:5. С таким разгромным счётом хабаровчане в Москве выиграли впервые.

Первый тайм «динамовцы» могли записать себе в актив — москвичи задали высокий темп матчу, боролись и держались от гостей на расстоянии одного-двух голов. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, на 37-й минуте после удара Павла Рязанцева счёт стал 6:3 в пользу гостей. Разрыв в три мяча стал самым крупным в первой половине встречи, но за минуту до перерыва Эмиль Бихузин вновь сократил отрыв до приемлемого.

После перерыва «армейцы» полностью взяли ход игры в свои руки и стали полными хозяевами положения. Игроки «СКА-Нефтяника» буквально развалили оборонительные порядки соперников и уже в десятый раз в нынешнем чемпионате преодолели отметку в десять забитых мячей — 13:5. Хет-триками в составе хабаровской команды отличились Максим Ишкельдин и Павел Рязанцев, дубли оформили Артём Бондаренко и Кристоффер Фагестрём.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведёт 11 февраля. В этот день в Казани подопечные Михаила Юрьева сыграют с местным «Динамо». 

 
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