Спасатели развернули пункт помощи на трассе Хабаровск — Комсомольск

В Хабаровском крае на трассе, связывающей дальневосточную столицу и Комсомольск-на-Амуре, спасатели развернули на дороге мобильный пункт обогрева. Он поможет автовладельцам, застрявшим на дороге в непогоду, получить необходимую помощь, согреться и выпить горячий чай.

В развёрнутом пункте работают врачи, психолог, наготове медицинский автомобиль, на котором спасатели смогут доставить пострадавших в лечебные учреждения. Точку обогрева обустраивали 24 сотрудника Амурского спасательного центра МЧС России. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас они дежурят на дороге, в их арсенале есть восемь единиц техники, в том числе плавающий транспортёр для доставки людей и грузов в труднодоступные районы, аварийно-спасательные машины на базе машин «Газель» и КамАЗ, а также инженерная машина на базе танка Т-72.

«В связи со сложившейся погодной обстановкой на территории Хабаровского края, сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России развернули мобильный пункт обогрева на одном из наиболее сложных участков трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Спасатели будут дежурить на федеральной трассе до нормализации обстановки», — сообщил руководитель пункта обогрева, начальник штаба спасательного отряда Амурского спасательного центра МЧС России Вячеслав Лоцман.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 9 февраля с 10:00 автотрассу Хабаровск — Комсомольск закрыли для пассажирских автобусов. К 18:00 ограничение сняли, поскольку уменьшился снегопад и скорость ветра.

Непогода стала причиной аварий на трассе Хабаровск — Комсомольск. Агентство писало, что 7 февраля в районе 348-го километра в ДТП попали три машины, погибли два человека. А 9 февраля на 17-м километре трассы лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и Toyota Land Cruiser 200. Четверо человек получили травмы.