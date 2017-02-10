В пятницу в Хабаровске продолжится снег

В краевой столице сегодня, 10 февраля, продолжается снег, начавшийся вчера. В региональном центре заметно потеплело. Ночью температура воздуха составила -14…-12 градусов по Цельсию. Слабый ветер дует с севера со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днём станет ещё теплее — температура повысится до -7…-5 градусов. Направление ветра не изменится, но скорость чуть увеличится — до 10 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, осадки будут продолжаться на протяжении всего дня.

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