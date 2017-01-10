В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей

Герои видеоролика, которые на лодке с работающим двигателем попытались прокатиться на спине отдыхающего на мелководье Охотского моря гренландского кита, заплатят крупный штраф. Об этом вечером 10 января журналистам сообщил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин. Агентство сегодня уже писало, что руководство природоохранного ведомства обратилось в прокуратуру с требованием установить участников морской прогулки, которые издевались над редким животным.

«В видеоролике имеются идентификационные номера маломерного судна, по которым можно установить владельца. А уже через него определить круг лиц, кто был в лодке, — добавил Дмитрий Гранкин. — Методика расчёта ущерба не предусматривает необходимости точно понимать, пострадало ли животное или нет. Столкновение животного с транспортным средством с работающим двигателем всегда приводит к травмированию. Представьте себе, плавсредство весом, наверное, около тонны. Плюс работающий мотор. Он может вгрызться в тело кита не на один сантиметр. Сейчас виновные лица придумывают себе оправдания, но факт нанесения ранений киту на лицо, и видеосъёмка это подтверждает».

По словам заместителя директора «Заповедного Приамурья», компанию желающих любой ценой прикоснуться к живому киту ждёт административное наказание. Штраф составит до 5 тысяч рублей с человека. Кроме того, в бюджет придётся заплатить причинённый природе ущерб. С учётом индекса инфляции сумма составит 190 тысяч рублей. Как отметил Дмитрий Гранкин, участникам морской прогулки, которые поранили винтом кита, ещё повезло.

«Разъярённое от боли животное просто попыталось толкнуть лодку из-под воды, ударяло хвостом. А ведь кит мог бы и прыгнуть сверху на своих обидчиков. Тогда бы вместо смеющихся и довольных героев видеоролика в Интернете мы имели бы трупы», — предостерёг он.

По уже имеющейся информации, ролик с китом был снят летом прошлого года в бухте Врангеля, недалеко от принадлежащей известному хабаровскому путешественнику Игорю Ольховскому турбазы Онгачан напротив Шантарского архипелага. В декабре фрагмент этой записи разместили на видеохостинге Youtube представители негосударственных природоохранных организаций. Пользователи социальных сетей разделились в оценках поведения туристов. Одни искренне возмущены издевательствами над китом. Другие ничего предосудительного не замечают и называют весь этот скандал инициированным конкурентами или же экологическими фондами с зарубежным финансированием.