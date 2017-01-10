Сегодня вторник, 10 января 2017 года, 19:46
Древние рисунки в Хабаровском крае могут вылететь из списка ЮНЕСКО
Древние рисунки в Хабаровском крае могут вылететь из списка ЮНЕСКО
Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
Экстремалу из Хабаровска покорился самый высокий водопад в Индонезии
Экстремалу из Хабаровска покорился самый высокий водопад в Индонезии
В Хабаровском крае разбираются с издевательствами над китом
В Хабаровском крае разбираются с издевательствами над китом
Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:40
Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января
сегодня, 14:34
Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
сегодня, 12:00
Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
сегодня, 06:41
Жители Приморья почувствуют всю ярость чукотских морозов
сегодня, 16:57
Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 23:08
В Перми 11-летний ребенок упал с моста на поезд
сегодня, 17:37
Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
сегодня, 10:32
В пригороде Артёма пламя уничтожило большой склад с бутылками
сегодня, 09:25
Во Владивостоке снова начались отключения света
час назад
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших

Обсуждаемое
сегодня, 14:34
15

Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
сегодня, 08:40
12

Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января
сегодня, 09:56
6

Почётного гражданина Владивостока Лагутенко привлекут сажать деревья
сегодня, 16:57
4

Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
сегодня, 12:00
3

Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
сегодня, 11:15
2

В Приморье завершилась зимняя смена детского спецназа
сегодня, 13:50
1

В Хабаровске павильоны четырёх остановок отодвинут от проезжей части
сегодня, 17:37
1

Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
сегодня, 17:40
1

В Хабаровском крае разбираются с издевательствами над китом
сегодня, 09:25
1

Во Владивостоке снова начались отключения света
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 442



Система Orphus

Древние рисунки в Хабаровском крае могут вылететь из списка ЮНЕСКО

Древние рисунки в Хабаровском крае могут вылететь из списка ЮНЕСКО
Даже новые открытия учёных не привлекли к петроглифам Сикачи-Аляна внимание федерального центра
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Уникальный комплекс базальтовых глыб с древними наскальными рисунками на берегу Амура в нанайском селе Сикачи-Алян Хабаровского края может в ближайшее время выпасть из предварительного списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сегодня, 10 января, сообщил заведующий сектором археологии краевого научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Артур Ласкин.

Во всём огромном Дальневосточном федеральном округе специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры признаёт особую значимость лишь четырёх объектов, да и то все они являются частью природного ландшафта (вулканы Камчатки, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, Ленские столбы в Якутии и центральная часть хребта Сихотэ-Алинь в Приморье). Ещё столько же пунктов значатся в списке кандидатов на включение в этот мировой перечень. Среди них есть Командорские острова, Магаданский заповедник и река Бикин. Петроглифы Сикачи-Аляна оказались единственным рукотворным объектом в ДФО, который мог бы получить международное признание. В предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО валуны с древними рисунками попали в 2003 году. Однако сейчас появилась угроза, что археологический комплекс может лишиться и этого статуса.


 

 

«Когда на внесённом в предварительный список ЮНЕСКО памятнике ничего не происходит, он, естественно, может быть номинирован на исключение. И вновь попасть в этот список будет очень сложно», — отметил Артур Ласкин.


 

За 13 лет, что петроглифы Сикачи-Аляна находятся в режиме ожидания признания со стороны ЮНЕСКО, комплекс подвергается атакам вандалов, он не благоустроен и постепенно разрушается. При этом, по словам завсектором археологии НПЦ по охране памятников истории и культуры Хабаровского края, учёные продолжают делать открытия на этом давно, казалось бы, изученном комплексе. За последнее время выявлено 25 новых петроглифов. Часть из них проявились после того, как валуны перевернули на другую сторону льдины. Некоторые изображения специалисты разглядели после очистки камней от песка и ила. Сейчас учёные применяют новейшие способы изучения доисторических изображений с помощью точного оборудования.


 

 

 

«Новые методы фотофиксации заключаются в фотографировании петроглифов с выносной вспышкой, многоугловой теневой съёмкой, при которой выявляются те слабо видимые объекты, которые нельзя было заметить невооружённым глазом, — рассказал заведующий сектором археологии краевого научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Артур Ласкин. — Также есть такой метод, как фотограмметрия. Она применяется для валунов с петроглифами, на которых изображения расположены на нескольких гранях. Фотограмметрия позволяет определить размеры, способы выбивки или гравировки. Для этого делается от 50 до 100 фотоснимков с разных сторон камня. Затем в специальной компьютерной программе все эти снимки соединяются, создавая единую картину. Благодаря вот этим новым методикам мы обнаруживаем новые петроглифы рядом с уже известными изображениями. На одном из камней среди уже давно описанных личин мы разглядели ещё несколько изображений, которые были или слабо проработаны, или под воздействием эрозийных процессов стёрлись».


 

Учёным приходится спешить с изучением камней. По мнению специалистов, без охраны уникальный комплекс в Сикачи-Аляне может быть полностью утрачен за несколько лет. Представители региона пытались включить петроглифы недалеко от Хабаровска в различные федеральные программы.

По самым скромным оценкам, на благоустройство и восстановление повреждённых вандалами валунов требуется около 100 миллионов рублей. Однако Сикачи-Аляну не везёт. Недавно петроглифы исключили из федеральной программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Сейчас разрабатывается проект создания на базе камней краевого центра сохранения этого объекта культуры. Тем временем, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в прошлом году, местные чиновники едва не раздали уникальный исторический памятник в качестве бесплатных гектаров.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru