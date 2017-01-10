Древние рисунки в Хабаровском крае могут вылететь из списка ЮНЕСКО

Уникальный комплекс базальтовых глыб с древними наскальными рисунками на берегу Амура в нанайском селе Сикачи-Алян Хабаровского края может в ближайшее время выпасть из предварительного списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сегодня, 10 января, сообщил заведующий сектором археологии краевого научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Артур Ласкин.

Во всём огромном Дальневосточном федеральном округе специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры признаёт особую значимость лишь четырёх объектов, да и то все они являются частью природного ландшафта (вулканы Камчатки, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, Ленские столбы в Якутии и центральная часть хребта Сихотэ-Алинь в Приморье). Ещё столько же пунктов значатся в списке кандидатов на включение в этот мировой перечень. Среди них есть Командорские острова, Магаданский заповедник и река Бикин. Петроглифы Сикачи-Аляна оказались единственным рукотворным объектом в ДФО, который мог бы получить международное признание. В предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО валуны с древними рисунками попали в 2003 году. Однако сейчас появилась угроза, что археологический комплекс может лишиться и этого статуса.









«Когда на внесённом в предварительный список ЮНЕСКО памятнике ничего не происходит, он, естественно, может быть номинирован на исключение. И вновь попасть в этот список будет очень сложно», — отметил Артур Ласкин.





За 13 лет, что петроглифы Сикачи-Аляна находятся в режиме ожидания признания со стороны ЮНЕСКО, комплекс подвергается атакам вандалов, он не благоустроен и постепенно разрушается. При этом, по словам завсектором археологии НПЦ по охране памятников истории и культуры Хабаровского края, учёные продолжают делать открытия на этом давно, казалось бы, изученном комплексе. За последнее время выявлено 25 новых петроглифов. Часть из них проявились после того, как валуны перевернули на другую сторону льдины. Некоторые изображения специалисты разглядели после очистки камней от песка и ила. Сейчас учёные применяют новейшие способы изучения доисторических изображений с помощью точного оборудования.









«Новые методы фотофиксации заключаются в фотографировании петроглифов с выносной вспышкой, многоугловой теневой съёмкой, при которой выявляются те слабо видимые объекты, которые нельзя было заметить невооружённым глазом, — рассказал заведующий сектором археологии краевого научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Артур Ласкин. — Также есть такой метод, как фотограмметрия. Она применяется для валунов с петроглифами, на которых изображения расположены на нескольких гранях. Фотограмметрия позволяет определить размеры, способы выбивки или гравировки. Для этого делается от 50 до 100 фотоснимков с разных сторон камня. Затем в специальной компьютерной программе все эти снимки соединяются, создавая единую картину. Благодаря вот этим новым методикам мы обнаруживаем новые петроглифы рядом с уже известными изображениями. На одном из камней среди уже давно описанных личин мы разглядели ещё несколько изображений, которые были или слабо проработаны, или под воздействием эрозийных процессов стёрлись».





Учёным приходится спешить с изучением камней. По мнению специалистов, без охраны уникальный комплекс в Сикачи-Аляне может быть полностью утрачен за несколько лет. Представители региона пытались включить петроглифы недалеко от Хабаровска в различные федеральные программы.

По самым скромным оценкам, на благоустройство и восстановление повреждённых вандалами валунов требуется около 100 миллионов рублей. Однако Сикачи-Аляну не везёт. Недавно петроглифы исключили из федеральной программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Сейчас разрабатывается проект создания на базе камней краевого центра сохранения этого объекта культуры. Тем временем, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в прошлом году, местные чиновники едва не раздали уникальный исторический памятник в качестве бесплатных гектаров.