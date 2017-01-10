Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил проверить, была ли так необходима отмена нескольких маршрутов общественного транспорта в дальневосточной столице. Проанализировать сложившуюся ситуацию и наладить работу в этой сфере должен мэр города Александр Соколов.

«После новогодних праздников в правительство региона и СМИ стали поступать обращения от жителей города о нехватке автобусов и невозможности вовремя попасть на рабочие места из спальных районов города. Речь идёт, в первую очередь, о жителях посёлка Березовка и ряда других микрорайонов. Это связано с отменой по решению администрации Хабаровска нескольких городских маршрутов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», постановление об отмене автобусных маршрутов № 60, 72, 79, 86 и 87 начало действовать 30 декабря 2016 года. Первый рабочий день в новом году жители отдалённых районов краевой столицы начали с того, что буквально штурмовали автобусы. Представители городского управления транспорта в связи с появившимися жалобами организовали рейд, который прошёл сегодня, 10 января, с 7 часов утра в посёлке Берёзовка. Но из-за просочившейся в соцсети информации проверка обернулась шоу, к которому оказались готовы все: и пассажиры, и коммерсанты, и администрация. Местные жители отметили, что нынешним утром рядом с остановкой собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов. При этом самих пассажиров тоже было больше обычного.