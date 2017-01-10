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Хабаровские пловцы-холодовики покорили Китай

Хабаровские пловцы-холодовики покорили Китай
Спортсмены выиграли несколько соревнований в Поднебесной
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: группа федерации зимнего плавания ДФО в Facebook

Спортсмены из Хабаровского края, занимающиеся холодовым плаванием, вернулись с соревнований, проходящих в Китае. Представители региона выиграли несколько турниров и теперь готовятся к очередному этапу Кубка мира.

Участие в заплывах принимали шесть хабаровчан. В Даляне спортсменам необходимо было преодолеть дистанции по 25 метров брассом и вольным стилем. Олег Докучаев стал первым в двух дисциплинах в возрастной категории старше 50 лет, второе место занял Александр Комаров. Ещё один представитель дальневосточной столицы Сергей Мартынов стал лучшим среди спортсменов младше 50 лет.  У женщин весь пьедестал почёта заняли хабаровчанки: золото завоевала Елизавета Чижова, второе место заняла Мария Чижова, замкнула тройку Валерия Чижова.

Следующий турнир прошёл в Шеньяне. Там холодовикам нужно было преодолеть свободным стилем и брассом дистанцию в 50 метров. Плыть пришлось отдельно от хозяев состязаний. По итогам заплывов Олег Докучаев занял второе место, Александр Комаров — третье. Елизавета Чижова стала первой, серебро — у её матери Марии. В Цзиньхуа хабаровчане покоряли дистанции в 25 метров баттерфляем и свободным стилем.

«Китайцы запретили плыть нам брассом и позволили состязаться только в вольном стиле и баттерфляе. В итоге я выиграл обе дисциплины, а Александр Комаров стал вторым в баттерфляе и четвёртым в вольном стиле — проиграл двум китайцам. Сергей Мартынов в своей категории выиграл обе дистанции. А девушки снова заняли весь пьедестал», — рассказал Олег Докучаев.

После этого хабаровчане отправились в Лицзян. В открытой воде спортсмены соревновались на дистанциях 50 метров вольным стилем и брассом. И вновь представители дальневосточной столицы забрали медали себе: золото завоевал Олег Докучаев, серебро — Александр Комаров. Девушки, как и в других состязаниях, заняли весь пьедестал.

В закрытом бассейне дальневосточникам разрешили проплыть на двух дистанциях из восьми. Олег Докучаев стал лучшим  в заплывах на 100 и 400 метров вольным стилем, Александр Комаров финишировал вторым на 50 метров вольным стилем и третьим — в брассе. Золото и три серебра в копилку наград добавили Елизавета и Мария Чижовы.

Участие в заплывах приняли представители 32 провинций Китая, а также спортсмены из Тайваня, Сингапура, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Англии, США. Без наград хабаровчане не остались и в эстафетах: комбинированной и вольным стилем. Уступили дальневосточники только представителям Чанчуня.  

«Сейчас мы готовимся к четвёртому этапу Кубка мира, который пройдёт в китайском городе Цзинань. Девять дальневосточников выступят в составе сборной команды России. Это право они завоевали на втором этапе Кубке во Владивостока. Всего в сборную входят 22 человека. Хабаровский край помимо меня представят Александр Комаров и Сергей Мартынов», — отметил Олег Докучаев.

После возвращения в Хабаровск пловцы отправятся в посёлок Переяславка на традиционные соревнования на призы главы администрации района имени Лазо «Крещение 2017». Состязания проводят как чемпионат ДФО. Ожидается, что участие в них примут около ста поклонников холодового плавания из Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, Китая. Освещать заплывы планируют журналисты из Японии.

 
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