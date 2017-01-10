В Хабаровский край вернут популяцию красноногих ибисов

В Хабаровском крае орнитологи собираются восстановить популяцию одной из самых редких птиц в мире — красноногих ибисов. Они обитали на юге Дальнего Востока, а также в Китае, Корее и Японии, но к середине XX века практически исчезли. Позже, в 1975 году, в Китае обнаружили 20 особей красноногого ибиса, а сейчас их там около тысячи, половину из которых содержат в питомнике. В Японии насчитывается около 100 особей, Корея получила две пары птиц для разведения.

Как сообщает РИА «Новости», о таких планах рассказал директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов на пресс-конференции. По его словам, объём финансирования зависит от удалённости места, которое будет выбрано для разведения красноногих ибисов.

«У нас есть активисты, есть методика, за рубежом есть желающие помочь птицами. Проблема — выбрать земельный участок и найти финансы. В федеральном документе «Стратегия сохранения редких и исчезающих видов» указано, что ответственным за восстановление популяции красноногих ибисов является край, указан и год — 2017», — поделился Владимир Андронов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае также восстанавливают популяцию горбуши. По мнению специалистов, на это потребуется не один год. Представители отрасли винят в снижении численности рыбы браконьеров, поэтому сохранить популяцию пытаются временными ограничениями на вылов.