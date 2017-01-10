Экстремалу из Хабаровска покорился самый высокий водопад в Индонезии

Хабаровский экстремал прыгнул с самого высокого водопада в Индонезии. В этой стране житель краевой столицы Алексей Пыхов, известный своими рекордами в разных видах экстремальных прыжков, преодолел не первую высоту. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он покорил стойку статуи, которая после окончания строительства станет самой высокой в мире. Высота возводящегося монумента бога Вишну в частном парке Garuda Wishnu Kencana на острове Бали составит 145 метров. А теперь за плечами Алексея Пыхова новая вершина — водопад Симисо-Писо 120 метров в высоту.

«В путешествие я взял с собой бейс-купол и планировал его не просто так таскать за плечами. Восемь килограммов — это большой довесок к рюкзаку, который постоянно приходится носить с собой. После прыжка на Бали прошло уже достаточно времени, а я всё искал, где бы прыгнуть в Индонезии. Мы забрались на три вулкана, но стенки внутри кратера с серными озёрами — это точно не то, что мне хотелось», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Алексей Пыхов.

В Интернете экстремал нашёл информацию о водопаде на острове Суматра под названием Симисо-Писо, который считается самым высоким в Индонезии. На первый взгляд, объект подходил для прыжка: на фото Алексей различил хорошую вертикальную часть и небольшое пространство для приземления.

«Осталось проверить всё воочию, до окончания действия визы нам оставалась ещё неделя. Дорога автостопом, ночёвки в палатке везде, где застанет ночь. Это стиль нашего путешествия и далее от него мы отказываться не будем. Тратим деньги, не более 300 рублей, и безумно рады от этого и от того, какие приключения нам дарит вот такой бомжетрип», — поделился Алексей Пыхов.

Но погода заставила экстремала волноваться. Начался затяжной дождь, во время которого прыжки становятся опаснее. Дальномер показал высоту в 94 метра, что было достаточно для полёта. Но Алексей всё равно опасался, поскольку ему, кроме дождя, мешал ветер, который нагонял поток воды. В такую погоду «поведение» купола предсказать достаточно сложно, и прыжок мог бы закончиться не так, как планировалось.

«Прыжок. Первые две секунды — и мысль: «Блин, какой же крутой поток рядом падает с большей скоростью, чем моя собственная. Какая мощь и великолепие стихии!» Но раскрытие — и уже не до этого. Тут, как всегда, только здравый расчёт и отработанный алгоритм действий. Раскрылся я прямо, поэтому осталось сделать заход против ветра и мягко приземлиться. К счастью, место, до которого я не добрался, при разведке оказалось мягкой густой травой без камней. Погасил купол, собрал его в охапку и выбрался наверх к селфи от локалов и возгласам на индонезийском», — вспомнил хабаровский экстремал.

Ранее агентство писало о других рекордах Алексея Пыхова. Летом прошлого года он совершил рекордный по высоте отделения прыжок с безымянной скалы хребта Дуссе-Алинь в Хабаровском крае. Осенью роупджамперы из команды DROPROPE провели две ночи на вершине Белого столба на высоте 82 метра. На октябрь экстремалы запланировали покорить самый высокий мост в мире, который строится в Китае, но местные власти отменили прыжки роупджамперов за два дня до их выезда.