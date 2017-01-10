В Хабаровском крае разбираются с издевательствами над китом

В Хабаровском крае разгорается очередной скандал вокруг возможно жестокого обращения с животными. Его инициировала дирекция государственного природоохранного объединения «Заповедное Приамурье». Об этом сегодня, 10 января, на пресс-конференции сообщил руководитель учреждения Владимир Андронов. Поводом стал видеоролик на сервисе Youtube, в котором запечатлены издевательства туристов над гренландским китом на побережье Охотского моря. Съёмку распространил пользователь EnvironmentWatch с призывом привлечь к ответственности участников процесса.

«Мы посмотрели это видео и написали в природоохранную прокуратуру. Это было не на территории национального парка «Шантарские острова», а в материковой зоне, но мы не можем быть равнодушными к этому факту. Киты — это редкие и уязвимые животные, их надо охранять. Прокуратура нас известила, что начала проверку, и направила в запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД», — процитировало слова директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимира Андронова РИА «Новости».

На кадрах, которые, по сведениям корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», были сделаны летом 2016 года, заснята группа любителей активного отдыха. Ролик сделан при помощи профессионального оборудования, съёмка велась несколькими камерами. Туристы на резиновой лодке с мотором подходят к отдыхающим на мелководье гренландским китам.





Несколько раз плавсредство просто торпедирует морских гигантов. Всё это делается ради того, чтобы туристы просто могли потрогать китов. Разъярённые животные бьют хвостом и пытаются перевернуть лодку, однако это не останавливает любителей экстрима.





«Дима, несмотря на агрессию кита, не растерялся, а воспользовался близостью к нему, чтобы его потрогать. И ведь потрогал же!» — прокомментировал за кадром автор видеоролика.

«Кто на китах катался?» — вопрошал один из пассажиров туристической лодки.

«Потрогал! Потрогал, — кричал от радости участник заплыва с морским гигантом по имени Дима. — Он мягкий, кожаный! Погладил по всей спине от ноздрей до хвоста».





Специалисты определили, что ролик снимался в 60 километрах от Шантарских островов на материковом побережье Охотского моря. Там расположено место отдыха гренландских китов. Заместитель руководителя «Заповедного Приамурья» Дмитрий Гранкин отметил, что такие развлечения опасны для животных и самих людей.





«Исходя из видеоролика, можно сделать вывод, что кит получил травмы от винта. Кроме того, это глупый поступок. Ведь разъярённый кит мог уничтожить лодку и людей в ней», — добавил он.





Активисты природоохранной организации «Экологическая вахта Сахалина» предположили, что ролик был сделан сотрудниками и клиентами туристической компании «Рыболовные экспедиции». Её возглавляет известный в Хабаровске путешественник, фотограф Игорь Ольховский. В 2015 году во время транспортировки любителей активного отдыха на его базу Онгачан напротив Шантарских островов в результате крушения вертолёта Ми-8 погибли пять человек.

Друзья Игоря Ольховского уже выступили в социальных сетях с разъяснениями ситуации по поводу, якобы, имевших место издевательств над китами. Известный в Хабаровске телеведущий Александр Белов, который этим летом участвовал в поездке на Охотское море, обвинил экологических активистов в передёргивании фактов и вырванной из контекста информации.

«Странное название Вы дали этому ролику. Громкое, запоминающееся и не имеющее ничего общего с происходящим. Судя по всему, очень хотелось громкого резонанса. Хорошо получилось! — написал Александр Белов в комментарии к размещённому в Youtube пользователем EnvironmentWatch ролику. — Я наблюдал всю ситуацию с берега. Никакого хамства со стороны парней не было в помине. Такой момент может с любым случиться в Охотоморье. В этом году как никогда там китов было много. Мы просто жили с ними, порой они сами подплывали к лодкам и просто стояли, смотря на нас. Этот кит действительно посапывал на меляке, а потом вдруг шарахнулся от парней в сторону. Дальше все по кадру — они шли с китом параллельным курсом, потом он развернулся к ним, крутанулся, бахнул их хвостом и дальше пошёл. А теперь ещё раз почитайте название к ролику (Компания «Рыболовные экспедиции» давит моторными лодками исчезающих гренландских китов). Кому-то просто хочется ножкой топнуть, заодно и конкуренту насолить. А с этими парнями я прошёл и штормы и шторма. Их отношение к миру знаю не понаслышке. Они сами кому хочешь голову открутят за браконьерство и прочие человеческие глупости» (орфография и пунктуация пользователя сохранены — прим. ред.).

Однако другие пользователи соцсетей не разделяют этой позиции, всё-таки усматривая в поведении туристов факты издевательств над морским исполином. В прошлом году Хабаровск уже оказался в центре вышедшего на всемирный уровень скандала из-за жестокого обращения с животными со стороны нескольких местных подростков. Он вылился в серию уголовных дел и аресты подозреваемых молодых людей.