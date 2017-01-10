В Хабаровском крае начали организацию экотуров в национальные парки

В Хабаровском крае десять туристических компаний заключили с «Заповедным Приамурьем» договоры на организацию экологических туров в местные национальные парки. Как сообщает РИА «Новости», это озвучил руководитель объединённой дирекции заповедников и национальных парков региона.

«Растёт количество туркомпаний, которые хотят организовывать экологические туры, только за тот год к нам обратилось семь туристических фирм, и сейчас около 10 компаний — все местные — заключили с нами договоры. Мы знаем, кто к нам придёт, оговариваем маршрут и цены. На разведку к нам приезжали и китайские туристы, сейчас с коллегами из КНР прорабатываем варианты сотрудничества», — рассказал директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в национальном парке «Шантарские острова» в этом году откроется первая туристическая база. Согласно плану, территорию «окутают» сетью легенд, связанных с коренными народами, а также образом Нефертити, инсталляцией боя с головой из поэмы «Руслан и Людмила» и другими каменными ликами, которые находятся в нацпарке. Для реализации задумки Шантары очистят от металлолома. По предварительным оценкам, на это у специалистов уйдёт два месяца. В ходе экспедиции 100 тонн железных отходов обнаружили военные при исследовании территории бывшей воинской части.

«Шантарские острова не закрыты для туристов, но мы хотим сделать правила посещения понятными для всех. Написать памятки, сделать комфортным быт, распланировать, где будут костры, где палатки, дрова заготовить. Установить кордоны, чтобы не пугать животных. Уже издали брошюры с указанием интересных объектов. Хотим и круизный туризм там развивать. Надеемся, что не только зарубежные круизные лайнеры будут туда заходить, но и российские», — сообщил Владимир Андронов.